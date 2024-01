¿Alguna vez ha comido ostras? Este alimento se asocia principalmente a los restaurantes de lujo y un consumo exclusivo para aquellos que pueden permitírselo. El emprendedor y cocinero Aurelio Exebio quiere quebrar ese mito y popularizar la ostra en nuestro país, llevarla a todas las regiones y acercarla al paladar de todos los peruanos.

Luego del rotundo éxito de su primer restaurante “El Pez Nuestro de Cada Día”, Exebio ha lanzado su nueva propuesta. “La Ostrería” es un restaurante que cuenta con una carta jugosa y perfecta para el verano. La novedad es que, en esta ocasión, incorporará una atención de 12 pm a 11 pm con servicios de almuerzo y cena. Además, la carta incluirá el maridaje con vinos para brindar una experiencia sensorial completa del consumo de las ostras.

“La Ostrería” no tendrá alcance únicamente en la ciudad, sino que este verano llegará hasta Punta Hermosa para extender sus servicios culinarios al sur donde esperan tener una gran acogida. En su local de Surquillo, abrirá espacio a una barra de sushi donde seguirán explorando las riquezas de los frutos del mar peruano de la mano de maestros itamaes.

“Estamos apostando a que nuestros más de 4000 clientes vendrán a visitarnos. Estamos en una mejor ubicación, un mejor local acá en Surquillo y Punta Hermosa, estamos muy contentos por ello”, comenta el emprendedor.

El horario de atención de La Ostrería persigue la meta de desmitificar el consumo nocturno de la cocina marina. Contrario a lo que popularmente se ha difundido, no existen riesgos al consumir ostras, pescado o mariscos en la noche. “Hay que desterrar la idea de que no se puede comer cocina marina de noche, especialmente las ostras que se maridan con vino. No puede ser que los negocios dedicados a este rubro cierren a las 5 pm. En Chile, los restaurantes peruanos facturan más de noche que de día. Es cultura”, explica Aurelio.

Si quieres visitarlos puedes encontrar sus dos locales en Calle Santa Rosa 131-145, Surquillo y Calle Cabo Blanco, Mzna B, LOTE 3, unidad inmobiliaria #2; Urb. Sta. Cruz, Punta Hermosa.

