Franccesco Huamán, mejor conocido en redes como GoodFoodPapi, es un creador de contenido cajamarquino que empezó a compartir su pasión por la cocina con un pequeño emprendimiento de postres en la universidad donde estudiaba Publicidad. Hoy, los videos de sus recetas acumulan millones de vistas y es conocido como el “padre de la buena comida”. En esta oportunidad, diario OJO conversó con el influencer para conocer más sobre sus inicios y sus próximos proyectos.

#croqueta #emojicoquette #lanadelrey #coquetteaesthetic #lazo ♬ Henna Timar - ⭐️ @goodfoodpapi Chupettes Coquettes para calmar el calor y refrescarte coquetamente 🎀🤍🩰 Leche 0% - 300g Maicena - 2 Cda Skyr / Quark - 500g Edulcorante - 10u Fresas - 500g 1. Espesa la leche con maicena (esto evita que se critalice el chupete y quede más cremoso) 2. Deja enfriar un poco y añade el yogurt y edulcorante. Reserva un poco para el marmoleado (100g aprox.) 3. Licua las fresas luego de lavarlas, y mezcla con el yogurt. 4. En una bolsita de chupete, vierte un poco de la mezcla blanca y extiende hasta la mitad. Rellena con la mezcla rosa y amarra fuertemente. 5. Déjalos enfriar y endurecer, y amarra lazos coquette en cada uno. Disfruta #coquette t> t>

¿Cuáles fueron tus principales retos cuando empezaste?

Me considero una persona introvertida. No me gusta mucho aparecer en cámara, me costó un poco soltarme y es algo que sigo trabajando. Además, al inicio tenía solo mi celular, que no era tampoco un iPhone para crear mi contenido.

¿Cómo nació la sección ‘No jodas hay versión fit’?

La relación que teníamos con la comida cambió luego de la pandemia. En un inicio la preocupación era no contagiarnos, pensábamos en medicinas, implementos de seguridad, pero luego nos dimos cuenta que cuidar la alimentación también era muy importante. Es normal que nos guste la comida chatarra, pero podemos adaptarla recreando texturas y recibir los macronutrientes esenciales.

#recetarapida #recetabarata #ramen #pastarosa #ramyon ♬ original sound - Franccesco | gfp. @goodfoodpapi Ramen Rosé x menos de S/. 6.50 🍝 🥩 | Cremoso fácil y delicioso Bistec - 80g Sal, Pimeinta y Ajo Ramen - 1 pqt Pasta Ají Panca - 1Cda Pasta Tomate - 2 Cda Leche - 200ml Queso - 1u 1. Sazona y sella tu bistec a fuego alto. 2. En la misma sartén dora cebolla china y añade los demás ingredientes junto con el sobre de ramen. 3. Añade la leche y el queso y cuando rompa hervor, añade el fideo y revuelve pacientemente hasta que cocine. 4. Sirve y disfruta. #recetafacil

¿Cómo aprendiste a cocinar para hacer todas tus recetas?

No he llevado ningún curso de cocina o taller gastronómico. Pero el conocimiento ahora está al alcance de cualquiera. Siempre hay cosas básicas que debemos saber y de ahí vamos expandiendo conocimientos. La curiosidad es esencial para cualquier hobby que queramos aprender.

¿Te gustaría ser chef?

Personalmente no, siento que es un espacio muy estresante y demandante. Pero sí me gustaría aprender en la práctica cosas más rebuscadas, técnicas un poco más complejas o contar con implementos más avanzados. Me encanta también la creación de contenido, el lado audiovisual, entonces tengo una disyuntiva entre especializarme más en cocina o en la creación de contenido.

¿Has pensado en lanzar tu propio recetario?

Me lo han pedido bastante. Es algo que me gustaría hacer en un futuro, pero de momento estoy más enfocado en consolidar mi presencia en redes. Pero no descarto esa idea, me encantaría hacerlo. Se vienen cositas.

¿Qué le aconsejarías a quien desea crear contenido?

Lo que busca la gente es entretenerse, y para lograr esto debemos diferenciarnos. Mi consejo es que no pierdan su esencia, sean naturales. Y esto puede sonar algo controversial, pero también debes estetizar mucho más lo que eres y lo que quieres comunicar. Hay que cuidar los detalles, la apariencia física porque lamentablemente es lo que vende.

MÁS INFO:

Franccesco Huamán - Creador de contenido

Tiene 25 años, nacido en Cajamarca, es publicista graduado de la PUCP y creador de contenido gastronómico. Actualmente produce recetas innovadoras en redes sociales para sus más de 1.5 milllones de seguidores.

