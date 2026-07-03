El tejido dejó hace tiempo de ser solo un pasatiempo. En medio de rutinas aceleradas y una vida cada vez más digital, miles de personas están encontrando en las manualidades una forma de desconectarse, crear y conectar con otros. Bajo ese contexto, regresa Lima Teje 2026, la sexta edición del festival textil más importante del país, que se realizará el 11 y 12 de julio en el Centro de Convenciones de Lima y espera recibir a más de 5,500 asistentes.

A lo largo de los últimos años, el evento ha pasado de ser una pequeña reunión de amantes del tejido a convertirse en uno de los encuentros creativos más relevantes de Latinoamérica. Esta vez contará con más de 2,500 m² dedicados al universo textil y reunirá aproximadamente a 120 participantes entre expositores, talleristas, marcas y auspiciadores nacionales e internacionales vinculados al tejido, bordado, crochet, macramé, hilado, entre otros.

El festival también se ha convertido en una vitrina clave para cientos de emprendedores vinculados al rubro. Más del 70% de expositores vuelve cada año, reflejando el impacto comercial y la comunidad que se ha construido alrededor. Además de generar ventas directas, Lima Teje permite a las MYPEs conectar con nuevos públicos, presentar colecciones, lanzar productos y fortalecer su posicionamiento dentro de una industria que sigue creciendo.

Entre las actividades destacadas de este año figuran talleres especializados, masterclasses y charlas gratuitas orientadas tanto a personas que recién empiezan como a público más experimentado. También participarán invitadas internacionales como Las Tutitas de Chile, reconocidas creadoras de contenido textil con presencia en plataformas como Domestika y una comunidad de más de 82 mil seguidores en Instagram.

Según las organizadoras, el auge del tejido y el bordado responde a una necesidad cada vez más presente entre las nuevas generaciones: encontrar espacios de pausa y creatividad en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana. A ello se suma un creciente interés por el consumo consciente, la moda lenta y los objetos hechos a mano. Actualmente, las técnicas textiles tradicionales están siendo reinterpretadas desde una mirada mucho más moderna y experimental, impulsadas además por redes sociales y comunidades digitales que han acercado este universo a nuevos públicos.

Lima Teje es mucho más que tejer: es un espacio para descubrir cosas nuevas, inspirarse, conocer gente creativa y valorar todo lo que hay detrás de lo hecho a mano. Aunque no tejas, seguro lo disfrutarás. Las entradas ya se encuentran disponibles desde S/20 en Joinnus y Yape.