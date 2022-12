Si eres de los que ama preparar la cena de Nochebuena y lucirse con el pavo o chancho sabes perfectamente que el horno es un gran aliado, no solo para cocinarlo bien, sino para que tengan ese doradito y crujiente que tanto agrada a los familiares invitados en Navidad. Para que el alimento estrella en la mesa quede perfecto, no solo hay que revisar que el electrodoméstico esté funcionando bien, sino asegurarse de que esté bien limpio. Si acabas de darle una ojeada y notaste que no está presentable, aquí te dejamos los trucos caseros para dejarlo impecable y 100% reluciente antes de las fiestas de fin de año.

Después de cada uso es normal que las paredes del horno queden llenas de grasa y suciedad, pero si no se limpia rápidamente, con el paso de los días será más difícil; sin embargo, hay soluciones que se pueden preparar con ingredientes que están en la despensa y que prometen acabar con el problema.

Cómo limpiar el horno con trucos caseros

1. Bicarbonato de sodio

En un recipiente mezcla 1/4 de taza de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de agua y 2 cucharadas de jabón para trastes o detergente líquido.

Te debe quedar una pasta espesa y ligeramente granulosa.

Abre el horno y aplica la preparación en todo el interior con ayuda de guantes o una esponja suave.

Realiza movimientos circulares para asegurar que penetre bien en la grasa.

Deja actuar por 30 minutos.

Pasado el tiempo deberás colocar 1 taza de vinagre en un atomizador o pulverizador y aplicar sobre la pasta.

El bicarbonato se activará y deberás esperar 5 minutos más.

Limpia suavemente con la esponja y retira todo el limpiador con un paño húmedo.

Enjuaga finalmente con otro paño limpio.

2. Vinagre blanco

Este es otro truco casero que puedes aplicar en tu horno.

Lo primero es calentar 2 tazas de agua en una olla, no es necesario que hierva.

Retira del fuego y agrega 1/2 taza de vinagre y 1/4 de taza de jabón o detergente líquido.

Mezcla muy bien todo y coloca la preparación en un atomizador o pulverizador.

Tendrás que rociar sobre el área que quieres limpiar y dejar actuar por 5 minutos.

Con una esponja suave talla sobre la superficie y retira el exceso de humedad con un paño limpio.

Si crees que es necesario enjuagar, puedes pasar un paño mojado con agua.

3. Sal

Saca las bandejas del horno.

En un recipiente vierte 1/2 litro de agua y 250 gr de sal.

Esparce la mezcla por las paredes y la puerta interior del horno y deja que actúe entre 15 y 20 minutos.

Enjuaga con una bayeta o paño húmedo.

Si después de la limpieza sientes malos olores aplica este remedio casero: diluye 250 gr de sal en 1/2 litro de vinagre y colócalo en un spray. Rocía y deja actuar unos minutos. Retira los restos con una esponja limpia y húmeda.

¿Cada cuánto limpiar el horno?

“Lo ideal es limpiar un poco el horno después de cada uso, así no se convertirá en caldo de cultivo de gérmenes y microorganismos. Primero, saca todas las bandejas del horno y después, con un estropajo suave y un poco de detergente de lavavajillas será suficiente. Pasa tanto las paredes del horno como el cristal interior y después pasa una bayeta húmeda para retirar los restos de jabón. Aun así, conviene hacer una limpieza más exhaustiva del horno cada 6 meses”, recomiendan desde El Mueble.