La elegancia del mundo ecuestre, inspirado en la equitación y la estética de los caballos, llega a los lentes de sol con monturas carey, tonos tierra, burdeos y verdes profundos, además de detalles metálicos que evocan los herrajes y la marroquinería.

Zagheny Wong, gerente comercial de Mó Perú, explica cómo esta influencia se traslada al diseño óptico y comparte recomendaciones para elegir lentes de sol que combinen estilo, comodidad y funcionalidad.

El mundo ecuestre inspira los lentes de sol

La tendencia ecuestre se caracteriza por la elegancia y la nobleza asociadas al mundo de los caballos. Esta inspiración se refleja en monturas de líneas clásicas, una paleta de colores naturales y detalles metálicos.

El carey es el protagonista absoluto, pero en distintas tonalidades. No solo está presente en el clásico marrón, también en versiones más translúcidas, claras o intensas, que se acercan al negro", señaló Wong.

Aunque la inspiración ecuestre ha estado presente en las propuestas de distintas casas de moda internacionales, la marca española apuesta por llevarla a monturas que puedan utilizarse a diario.

“Son siluetas clásicas que ya conoces y con las que te sientes cómoda, pero que tienen un twist de diseño en los detalles”, explicó la vocera.

Cómo elegir lentes de sol según tu estilo

Más allá de las tendencias, la elección de unos lentes debe responder al estilo de vida, la comodidad y la ocasión de uso. No es lo mismo buscar un modelo para trabajar todos los días que uno para complementar un atuendo de noche o destacar en una salida.

“Lo más importante es que la gente logre ver bien y que se sienta cómoda. La tendencia viene a complementar”, sostiene Wong.

Por ello, recomienda identificar qué se busca en una montura. Quienes prefieren accesorios discretos pueden optar por diseños clásicos y tonos sobrios. En cambio, quienes desean que los lentes tengan mayor protagonismo pueden explorar monturas de formas llamativas o colores diferentes.

La comodidad también debe tenerse en cuenta. “Una gafa bonita que no es cómoda, por más bonita que sea, va a terminar en un cajón. Y eso no es lo que queremos”, afirma.

Qué lentes favorecen según la forma del rostro

Aunque probar distintos modelos permite descubrir nuevas posibilidades, existen algunas recomendaciones que pueden servir como punto de partida.

Rostros redondos. Las monturas rectangulares o con ángulos ayudan a crear contraste con las facciones.

Rostros alargados o angulosos. Los diseños redondos u ovalados permiten suavizar visualmente los rasgos.

Wong precisa que estas sugerencias no deben convertirse en reglas estrictas. La asesoría en tienda puede ayudar a identificar qué modelos se adaptan mejor a cada persona, pero la elección también depende de sus preferencias.

Carey, burdeos y verde para salir de lo convencional

Uno de los mitos que la vocera invita a dejar atrás es que solo determinados colores o formas combinan con un estilo personal. Elegir siempre monturas negras o limitarse a un único diseño puede impedir descubrir otras alternativas.

“Tú vienes con una idea preconcebida de lo que te queda bien y no necesariamente va a ser eso. Puede haber más de un estilo que te quede bien”, comenta.

Para quienes no suelen experimentar con los colores, recomienda hacerlo de manera progresiva. Pasar del negro al carey, probar un burdeos o incorporar un verde bosque puede ser una forma de introducir cambios sin alejarse demasiado de los tonos habituales.

La variedad de tonalidades permite, además, encontrar alternativas según el gusto de cada persona. Un verde menta puede resultar atractivo para quienes buscan mayor protagonismo, mientras que un verde bosque ofrece una apariencia más sobria.

Dos modelos para distintas ocasiones

Contar con más de un par de lentes también permite variar según la actividad o el atuendo. Un modelo clásico puede acompañar la rutina diaria, mientras que otro de mayor presencia visual puede reservarse para ocasiones especiales.

La recomendación final es probar diferentes formas, colores y acabados antes de decidir. Para Wong, experimentar permite descubrir opciones que quizá no se habían considerado y encontrar lentes que respondan tanto al estilo personal como a las necesidades de cada día.