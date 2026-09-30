Una oportunidad para llevar la carrera profesional más lejos. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) abrió la convocatoria para una nueva edición de su Programa de Extensión Universitaria (PEU), que ofrece 60 becas integrales para jóvenes de todo el país que busquen fortalecer su formación y especializarse en regulación de las telecomunicaciones y gestión pública.

La convocatoria está dirigida a estudiantes del último año de pregrado, egresados o bachilleres del semestre 2026-1, no titulados, de Derecho, Economía e Ingeniería, quienes podrán postular hasta el 31 de octubre de 2026, a través del siguiente enlace: https://beca.osiptel.gob.pe/.

PRUEBA

En esta edición número 31, a fin de garantizar una selección meritocrática, se contará solo con la modalidad examen de admisión virtual a fin de medir los conocimientos de los participantes, según la especialidad, así como las competencias lógico-analíticas.

Las 60 becas integrales se distribuirán en partes iguales entre las tres especialidades: 20 vacantes para Derecho, 20 para Economía y 20 para Ingeniería. Además, el 50 % de las vacantes (30) estará destinada a estudiantes de universidades ubicadas en regiones, fuera de Lima y Callao, asegurando la equidad territorial en el acceso a formación especializada de alto nivel.

MUCHO MÁS QUE UNA BECA

Los seleccionados accederán a una formación intensiva de 320 horas que incluye regulación de las telecomunicaciones, gestión pública, habilidades profesionales, innovación e inteligencia artificial, además de casuística y una semana internacional.

La formación estará a cargo de especialistas del OSIPTEL y docentes de reconocida trayectoria académica, incluyendo profesionales vinculados a universidades de prestigio internacional. Las clases se llevarán a cabo de manera presencial en Lima, del 11 de enero al 19 de marzo de 2027.

A quienes obtengan la beca, el OSIPTEL les cubrirá el 100 % de los costos académicos (incluyendo materiales), así como los gastos de alimentación, movilidad local y seguro contra accidentes. A los becarios provenientes de las regiones se les subvencionará también los gastos de traslado y alojamiento en la capital.

Los becarios que ocupen los tres primeros puestos en cada especialidad en el programa tendrán la oportunidad de incorporarse al regulador mediante un convenio de prácticas preprofesionales o profesionales, y recibirán un incentivo económico adicional a la subvención mínima.

Para cualquier duda o información adicional, pueden escribir al correo electrónico beca@osiptel.gob.pe.