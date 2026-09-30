Irán advirtió que atacará en Medio Oriente si su seguridad se pone en peligro.
Irán advirtió que atacará en Medio Oriente si su seguridad se pone en peligro.

En medio de la guerra contra Estados Unidos (EE.UU.) y la pugna por el control del estrecho de Ormuz, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió que las “fuerzas enemigas” de la república islámica serán forzadas a abandonar el mar Arábigo.

“Tras haber recibido dolorosos golpes de nuestros valientes combatientes y de los guardianes del estrecho de Ormuz, ellos (los estadounidenses) no se atreven a aventurarse más allá del mar Arábigo y, cada vez que han asumido ese riesgo, se han causado daños a sí mismos”, enfatizó.

Mar libre

Además, Jamenei aseguró que “no tardará en llegar el momento en que el propio mar Arábigo se libre” de la presencia militar estadounidense.

Jamenei calificó a Irán como la principal potencia mundial en función de “cálculos divinos” y señaló que las tropas iraníes mantienen una preparación destinada a provocar “una deshonra” a los países adversarios.

Ataques

Además, Irán advirtió que atacará infraestructura en Medio Oriente si “no se garantiza la seguridad” del país.

“Si nuestra seguridad no es garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo”, indicó el presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf.

¿Derrota de Estados Unidos?

Eso se da cuando el proceso de negociación para poner fin al conflicto de siete meses entre Estados Unidos e Irán continúa a través de intermediarios, a pesar de las diferencias de postura entre ambas partes.

El general Hossein Mohebbi, portavoz de la Guardia Revolucionaria, afirmó que la única forma de poner fin a la guerra es que Estados Unidos admita la derrota y se retire.

Advirtió que, si el conflicto toma una nueva forma, Irán “desplegará nuevas armas”.