La presidenta Keiko Fujimori advirtió este martes que la Constitución le permite tomar “decisiones” para enfrentar a la delincuencia en caso de que el Congreso no le otorgue facultades legislativas, en demora que pone “a prueba nuestra paciencia”.

“Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso (...). Llevan cuatro semanas. Hasta ahora, nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, enfatizó.

Durante una actividad en Ica, Fujimori subrayó que “si es que la respuesta es negativa, abriremos todos los caminos necesarios para enfrentar el flagelo de la delincuencia y la criminalidad”.

¿Otra amenaza?

En tal línea, el premier Luis Galarreta exigió al Congreso recapacitar “porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y mantenido una actitud republicana hasta el momento”.

Respecto a que el Gobierno ha mantenido una “actitud democrática” y “paciencia” frente al Congreso, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó que exista una intención de plantear una cuestión de confianza del gabinete para la aprobación de las facultades legislativas, paso previo para disolver a la Cámara de Diputados.

Cuestión de confianza

Sin embargo, el diputado fujimorista Eduardo Castillo admitió en Canal N que “la cuestión de confianza es una herramienta que se puede usar” para aprobar la delegación de facultades.

Dos cuestiones de confianza rechazadas darían paso a la disolución de la Cámara de Diputados y que solo funcione el Senado, donde los socios Fuerza Popular y Renovación Popular tienen mayoría con el voto dirimente de Miguel Torres.

“Debemos actuar pensando en las urgencias del país”, reclamó el presidente del Senado, el fujimorista Miguel Torres.