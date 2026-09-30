Maricarmen Marín

El público habló y Maricarmen Marín respondió. Tras anunciarse la primera función de “Navidad Maricarmen: 10 Años de Magia”, la artista suma tres nuevas presentaciones en Lima: una el sábado 12 de diciembre a las 3 de la tarde y dos el domingo 13 de diciembre, a las 3 y 6 de la tarde, en el Teatro Canout de Miraflores.

Estas nuevas fechas se suman a la función del sábado 12 de diciembre a las 6 de la tarde anunciada previamente y que ya cuenta con pocas entradas disponibles ante la gran respuesta del público.

“Abrir nuevas funciones es una alegría inmensa y solo puedo decirles: gracias por seguir soñando conmigo. Estoy profundamente agradecida con todas las familias que, año tras año, han hecho de Navidad Maricarmen algo tan especial. Este proyecto nació desde el corazón y hoy siento que ya es parte de mi historia, pero también de la historia de muchas familias que han crecido conmigo”, cuenta Maricarmen.

UNA NAVIDAD PARA VOLVER A SER NIÑOS

Este 2026, Maricarmen celebra una década de “Navidad Maricarmen” y lo hace con una edición especial que, por primera vez, llegará al teatro. La propuesta reúne una historia, música, baile, personajes, una gran puesta en escena y muchas sorpresas, en un espectáculo pensado para disfrutar entre grandes y chicos.

“Por los 10 años queríamos hacer algo realmente especial y, por primera vez, llevamos Navidad Maricarmen al teatro. Hemos preparado una historia llena de magia, música, baile, personajes, una gran puesta en escena y muchas sorpresas”, adelanta la artista.

El espectáculo también recuperará algunos de los villancicos que han acompañado a varias generaciones y que esta vez sonarán en un escenario teatral.

“Van a estar esos villancicos que ustedes cantaron desde niños y que esta vez los harán volver a ser niños. Va a ser una experiencia para disfrutar juntos, grandes y chicos, y salir del teatro con el corazón llenito de Navidad”, señala Maricarmen.

Para la artista, celebrar estos diez años significa también reencontrarse con quienes han hecho suyo este proyecto y compartir una nueva experiencia entre generaciones.

“Poder encontrarnos ahora en el teatro, padres e hijos, y crear juntos nuevos recuerdos de Navidad es el regalo más bonito que puedo recibir”, agrega.

CUATRO FUNCIONES PARA CELEBRAR

Sábado 12 de diciembre: 3:00 p. m. y 6:00 p. m.

Domingo 13 de diciembre: 3:00 p. m. y 6:00 p. m.

Las entradas para todas las funciones ya están disponibles en Teleticket.