Los peligros de llegar virgen al matrimonio

Llegar virgen al matrimonio suele ser una decisión personal, la cual no debería estar solamente influenciada por factores culturales o religiosos. Sin embargo, a veces este tipo de razones tiene mucho peso en sociedades más conservadoras, en las cuales se llega a implementan programas de abstinencia sexual. Según 'El Confidencial', un nuevo estudio realizado por científicos de Columbia y otras universidades enciende el foco sobre este tipo de programas y su repercusión para la salud de los estadounidenses.

"Son científicamente y éticamente problemáticos y, como tales, han sido rechazados ampliamente por los profesionales de la medicina y la salud pública", explican los autores del trabajo, publicado en el 'Journal of Adolescent Health'.

Lo primero que critican los autores del estudio es que los programas que promueven la abstinencia persiguen retrasar todo lo posible el inicio de las relaciones sexuales, un objetivo que va en contra de las tendencias demográficas, que resultan comparables tanto en Estados Unidos como en España u otros países del globo. "Por tanto", dice John Santelli, de la Universidad de Columbia, "el incremento en la edad del matrimonio ha llevado a un incremento en el sexo premarital".

"El peso de la evidencia científica muestra que estos programas no ayudan a los jóvenes a retrasar el inicio de las relaciones sexuales", continúa Santelli, "mientras la abstinencia es, en teoría, efectiva, en la práctica las intenciones de abstenerse de la actividad sexual a veces fallan y estos programas simplemente no preparan a los jóvenes para evitar embarazos no deseados o enfermedades transmitidas sexualmente".

Estas son los principales mitos de la abstinencia sexual antes del matrimonio, promovidos por sus defensores y que han sido rebatidos por los científicos.

