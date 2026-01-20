Durante la temporada de verano, es habitual que muchas personas acudan a playas y piscinas sin retirar completamente el maquillaje del rostro o utilizando cosméticos que no están diseñados para el contacto con el agua. Esta práctica, que suele parecer inofensiva, puede generar molestias oculares como ardor, enrojecimiento, lagrimeo excesivo e incluso infecciones, advierte la Dra. Claudia Arrascue, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

Según reportes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el uso de maquillaje al ingresar a piscinas o al mar puede generar molestias en los ojos y en la zona que los rodea, como ardor, enrojecimiento e irritación. Estos hallazgos refuerzan la importancia de utilizar estos productos de manera responsable y retirarlos por completo, especialmente antes de realizar actividades acuáticas.

“Al contacto con el agua, el maquillaje puede disolverse y mezclarse con el cloro, la sal u otros agentes contaminantes, lo que facilita el ingreso de partículas al ojo y afecta la superficie ocular”, sostiene la Dra. Arrascue. El riesgo aumenta cuando se utilizan cosméticos vencidos, no hipoalergénicos o de baja calidad, ya que pueden desencadenar irritaciones o procesos inflamatorios.

¿Qué enfermedades pueden ocasionarse?

No retirar el maquillaje antes de ingresar al agua puede favorecer el desarrollo de diversas afecciones oculares. Entre las más frecuentes se encuentra la conjuntivitis, que provoca enrojecimiento, secreciones y sensación de cuerpo extraño en el ojo; la blefaritis, una inflamación de los bordes del párpado causada por la acumulación de residuos cosméticos; y la queratitis, que ocasiona la inflamación de la córnea y puede comprometer la visión si no se trata de manera oportuna.

En personas con ojo seco, alergias o sensibilidad ocular, los síntomas suelen intensificarse tras la exposición al agua con restos de maquillaje, generando mayor incomodidad y riesgo de complicaciones.

¿Qué hacer si el ardor aparece mientras estás nadando?

Si una persona experimenta síntomas como ardor ocular mientras se encuentra en el mar o en una piscina, la recomendación inicial es enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua limpia, preferentemente potable o suero fisiológico. No se deben frotar los ojos ni aplicar gotas sin indicación médica, ya que esto puede agravar la irritación o introducir más agentes contaminantes.

Asimismo, se debe evitar el uso de lentes de contacto en ese momento y suspender cualquier actividad acuática hasta que la molestia disminuya.

Para proteger la salud visual en playas y piscinas, se recomienda:

Retirar completamente el maquillaje antes de nadar.

Evitar el ingreso al mar o a la piscina con lentes de contacto.

No utilizar cosméticos a prueba de agua si se va a ingresar al mar o a la piscina, ya que pueden dejar residuos.

No compartir productos de maquillaje.

Verificar las fechas de vencimiento y optar por cosméticos hipoalergénicos y oftalmológicamente evaluados.

Lavar el rostro y los párpados con agua limpia después de nadar.

Finalmente, la especialista recuerda que ante cualquier molestia persistente, una evaluación oftalmológica oportuna es clave para prevenir complicaciones y proteger la visión.