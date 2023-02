¿Cree que tiene mala suerte en el amor?, ¿sufre constantes decepciones amorosas?, ¿piensa que realiza malas elecciones de pareja por coincidencia?, ¿anhela con vivir un amor sano? Si al menos ha respondido afirmativamente a una de estas tres preguntas, siga leyendo esta nota.

Sabía que muchas de las malas decisiones que tomamos en el plano amoroso tienen su origen en la relación que tuvimos con nuestros padres; así mismo, la falta de amor propio también nos lleva a involucrarnos en relaciones tóxicas una y otra vez. Para Zaira Bendezú, máster coach y consteladora familiar, “uno atrae a ese tipo de personas (tóxicas), porque al tener esos vacíos, esas carencias emocionales, hacemos malas elecciones”.

Mientras no sanemos esas heridas o no llenemos esos vacíos, seguiremos eligiendo mal a nuestra pareja y será imposible disfrutar de un amor sano. “Se repiten los patrones porque la mayoría piensa que uno es así, que es la fatalidad que nos cae encima, que así nacimos y que así nos tienen que querer. Uno no es consciente que hay algo que estamos haciendo mal. Pero cuando empiezas a indagar, a descubrir el origen de tus heridas, empiezas a entender el por qué de esos vacíos y empiezas a sanar”, explica Zaira.

Somos lo que recibimos

La coach menciona que, si un hombre acostumbró a su hija a darle detalles, a tratarla con respeto y cariño, esta niña cuando sea adulta tendrá una vaya bien alta al momento de elegir pareja, “no se va a ilusionar con el primero que le caliente la oreja con palabras bonitas”.

¿Cómo sanar?

Si bien somos el resultado de lo que arrastramos de nuestro pasado, sí es posible sanar y cambiar. “Tu vida no va a cambiar mientras no hayas sanado el vínculo, no la relación con tus padres, sino el vínculo con papá y mamá, independientemente si los conociste o no, si ya no están a tu lado o estén lejos de ti, lo que fuere. Hay un proceso de sanación para que pueda fluir tu vida”, explica Zaira Bendezú.

Para conocer más sobre este proceso, Zaira Bendezú, junto a un grupo de profesionales, dictará el Taller presencial: Una cita con el amor de tu vida, un evento donde se trabajará el amor propio y la autoestima.

