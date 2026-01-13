Con el calor, el sol fuerte y los días largos, mantener el maquillaje en buen estado puede ser todo un desafío. Más allá de elegir productos waterproof, la durabilidad del maquillaje depende de factores que se suelen pasar por alto, y Ana Alcántara Alcalá, maquilladora profesional y docente del Instituto Carrión, comparte algunos tips para lograr un buen maquillaje a prueba de agua.

PREPARACIÓN. Antes de aplicar cualquier producto, la piel debe estar ligera y lista para recibirlo. Sueros acuosos o geles livianos reemplazan cremas pesadas y ayudan a que la base se adhiera mejor, evitando que los aceites naturales la desplacen durante el día.

FÓRMULAS. El maquillaje waterproof repele la humedad, pero no soporta la fricción. Para mantenerlo, conviene secar la piel dando toques suaves y nunca frotarla, así la película protectora se mantiene intacta.

PIELES. Cada tipo de piel necesita productos distintos. Las grasas funcionan mejor con bases mate y polvos sueltos. Las mixtas combinan matificantes en la zona T (frente, nariz y barbilla) e hidratación ligera en áreas secas. Las sensibles requieren fórmulas suaves, sin fragancia y fáciles de retirar.

CAPAS. Excederse con capas o mezclar productos incompatibles hace que el maquillaje se desplace más rápido. Dejar secar cada capa antes de aplicar la siguiente ayuda a prolongar la duración y evita parches o acumulación.

Este maquillaje debe reservarse para eventos, climas extremos o jornadas exigentes, y siempre retirarse con una higiene cuidadosa, afirma Alcántara.

LIMPIEZA. Desmaquillantes oleosos o bálsamos eliminan el maquillaje sin fricción. Presionar suavemente el algodón unos segundos permite que los polímeros se disuelvan y cuida la piel.

ERRORES. Usar maquillaje waterproof todos los días no conviene. Son fórmulas más oclusivas y su uso frecuente puede irritar o sensibilizar la piel.

TÉCNICA. La forma de aplicar importa tanto como el producto. Cantidades moderadas y movimientos suaves garantizan un acabado parejo y resistente al calor, sudor y exposición al sol.

CUIDADO. Después de desmaquillar, un tónico calmante y productos que restauren la barrera cutánea dejan la piel confortable y lista para la próxima aplicación.