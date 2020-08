Maricarmen Marín reveló cómo fue trabajar con Gabriel Soto en "La peor de mis bodas" [VIDEO]

¡Feliz! Maricamen Marín estuvo en Pandora Slam y no pudo ocultar su emoción cuando le preguntaron sobre su trabajo al lado del actor mexicano Gabriel Soto, su galán en la película peruana "La peor de mis bodas".

Luego de ser pareja en una serie de comerciales para televisión, Maricarmen Marín resaltó el desempeño del artista mexicano en esta nueva cinta nacional.

"Fue por el comercial que nos conocimos. Gabriel es un súper profesional y, además, es muy servicial y trasparente. Ha sido muy fácil trabajar con él y creo que hemos tenido mucha química", contó Maricarmen Marín en Pandora Slam.

Pero los halagos no quedaron allí. La cantante también elogió al director y amigo en "Yo soy", Adolfo Aguilar. "Adolfo, como director, tiene un ángel y una pasta. Eso le lleva a tener una conexión con todo el elenco que son sus amigos", reveló a la conductora Jannina Bejarano.

¿Y cómo preparó su personaje en "La peor de mis bodas"? Maricarmen Marín da vida a una supuesta organizadora de bodas que desconoce del mundo ligado a este tipo de celebraciones.

"En realidad, lo importante es no saber mucho. Ella trabaja en una galería vendiendo cosas para fiestas como picapica y piñata. A mi personaje le ofrecen este trabajo de organizar una boda y ella se inventa ese personaje. Pero, en realidad, no sabe mucho. Sabe las fiestas convencionales pero no a profundidad. Allí viene todo el disparate", relató.

Asimismo, Maricarmen Marín comentó sobre la creación de "Amor de novela", su nueva producción musical que sonará en esta película.

"Esta canción habla de ese amor de novela que caracteriza a mi personaje, quien es muy telenovelero. Ella se sabe todas las telenovelas al pie de la letra y sueña con este amor de novela", explicó.

