El próximo 28 de junio el Perú rinde homenaje a su plato más emblemático: el ceviche. Sin embargo, la forma en que l os viajeros deciden celebrar y disfrutar de esta fecha ha evolucionado. Ya no se trata solo de sentarse a la mesa de un reconocido restaurante; hoy, el verdadero lujo reside en la inmersión, en recorrer los mercados locales y en descubrir los secretos culinarios de la mano de quienes mejor conocen la tierra.

La experiencia de viaje en el Perú es, ante todo, una inmersión en una cultura viva y excepcionalmente generosa. Según datos internos recientes de la plataforma Airbnb, más de 7,000 huéspedes calificaron sus estancias en el país con 5 estrellas, consolidándose como un destino que brinda una acogida auténtica que deja huella.

En esta ruta cevichera, tres ciudades se ubican dentro del top 10 de los destinos más acogedores, destacando por su hospitalidad y su innegable herencia gastronómica.

Lima , la puerta de entrada y capital culinaria, invita a los viajeros a perderse en sus barrios costeros para disfrutar desde cevicherías tradicionales hasta la alta cocina.

, la puerta de entrada y capital culinaria, invita a los viajeros a perderse en sus barrios costeros para disfrutar desde cevicherías tradicionales hasta la alta cocina. Hacia el norte, la amabilidad se siente en cada rincón de Trujillo , un destino que ofrece un contraste único entre su arquitectura colonial y complejos arqueológicos como Chan Chan y las Huacas del Sol y la Luna. Allí, el ceviche sabe mejor gracias a su gente, que orgullosa de sus raíces, contagia alegría a través del arte y su inconfundible calidez.

, un destino que ofrece un contraste único entre su arquitectura colonial y complejos arqueológicos como Chan Chan y las Huacas del Sol y la Luna. Allí, el ceviche sabe mejor gracias a su gente, que orgullosa de sus raíces, contagia alegría a través del arte y su inconfundible calidez. Y muy cerca, Chiclayo encanta con su mezcla de arqueología, gastronomía y leyendas ancestrales. Conocida por su cercanía al Santuario Histórico de Sipán, la amabilidad de sus habitantes sumada a su identidad cultural norteña hace que compartir un plato tradicional se sienta como una experiencia siempre cercana y auténtica.

2026: el año de la inmersión cultural

Este recorrido por los destinos más acogedores se enmarca en una nueva forma de explorar el mundo, donde viajar ha dejado de ser una simple acumulación de visitas a lugares turísticos tradicionales y el verdadero valor del viaje radica en la oportunidad de conectar con la esencia de cada lugar, eligiendo experimentar los destinos desde adentro a través de actividades que dejen una huella real.

El auge de actividades, como las clases de cocina tradicional, permite que los beneficios del turismo lleguen a las manos de anfitriones y expertos locales, estimulando las economías de sus comunidades de manera más equitativa.

El viajero de hoy ya no solo quiere probar el plato; quiere aprender el delicado equilibrio del limón, el pescado fresco y el ají. Por ello, para quienes buscan celebrar este Día del Ceviche conectando verdaderamente con las raíces del destino, como la oportunidad de vivir experiencias lideradas por expertos locales para aprender a prepararlo paso a paso.

Mercado local, ceviche, pisco y música en casa

Prepara ceviche y pisco sour

Prepara platos típicos peruanos

Al sumergirse en los ingredientes y las tradiciones, los viajeros se llevan a casa mucho más que una receta: viven la gastronomía peruana de la forma más íntima y real.