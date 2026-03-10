Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de mama afecta a más de 220 mil mujeres al año en Latinoamérica. En el Perú, de acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer, esta cifra asciende a más de 7 mil mujeres. Encontrar procedimientos menos invasivos para enfrentarlo puede tener un impacto directo en la calidad de vida de muchas mujeres a nivel regional. Por eso, el estudio en el que participa la Dra. Lía Rebaza, oncóloga de Auna, es sumamente relevante para la salud de las mujeres y presenta resultados que pueden cambiar significativamente la forma en la que se trata el cáncer de mama hoy en día.

El estudio internacional AXSANA, del que participa la Dra Rebaza como parte del equipo investigador, busca determinar cómo optimizar el manejo axilar, valorando cirugías menos invasivas sin afectar las probabilidades de recuperación de las pacientes.

La investigación, que cuenta con cuatro publicaciones y fue presentada en diciembre de 2025, reúne a centros de investigación de países en Europa y alrededor del mundo, siendo el Perú el único representante de América Latina. Ahí, se responde a una pregunta clave: si el cáncer muestra buena respuesta al tratamiento sistémico previo a la cirugía, ¿es necesario realizar siempre una intervención de mayor complejidad y morbilidad?

Durante décadas, el procedimiento estándar axilar en cáncer de mama consistió en retirar todos los ganglios de la axila. Sin embargo, esta intervención puede generar secuelas como hinchazón crónica del brazo (linfedema), dolor persistente o limitación del movimiento del hombro, afectando la calidad de vida. Sin embargo, esto ya no debe ser así, pues la evidencia ha demostrado que es posible preservar los ganglios axilares, mejorando la calidad de vida de nuestras pacientes.

“En AXSANA, comparamos tres técnicas. Una de ellas es la biopsia de ganglio centinela, que implica extraer únicamente los primeros ganglios a los que podría haberse extendido el cáncer, en lugar de retirar todos. Otra es la disección axilar dirigida, que permite marcar previamente el ganglio afectado y retirarlo junto con el centinela. La tercera es la disección completa, considerada por muchos años el estándar tradicional”, señaló la oncóloga de Auna.

Los resultados presentados evidenciaron que no existen diferencias significativas en la sobrevida ni en el riesgo de recaída entre las distintas técnicas. Además, los procedimientos más conservadores registraron menor morbilidad. En términos prácticos, en algunas pacientes, es posible extraer menos tejido ganglionar durante la operación sin reducir las probabilidades de recuperación.

“La evidencia demuestra que podemos mantener la seguridad oncológica evitando cirugías más complejas sin afectar las posibilidades de recuperación. Seguiremos transformando la salud para mejorar la experiencia y resultados de los pacientes”, puntualizó la Dra. Rebaza.

De este modo, se busca promover la investigación científica al servicio de la salud y la sociedad, impulsando decisiones médicas más informadas, poniendo a los pacientes en el centro.

La presencia de esta cirujana oncóloga de Auna en el estudio refleja un avance en la participación femenina en la generación de evidencia científica sobre enfermedades que afectan principalmente a mujeres. Cada vez son más las médicas quienes investigan y redefinen tratamientos orientados a mejorar no solo la supervivencia, sino también la calidad de vida de las mujeres.