Con más de dos décadas dedicada al mundo de la belleza como empresaria y referente en estética y cosmética, Marina Mora da un paso más firme en su carrera al crear su propia fragancia. Esta tendencia mundial, en la que celebridades desarrollan perfumes que reflejan su personalidad, llega ahora a su sello con “Bellísima”, desarrollado junto a Zermat Perú, una marca internacional con presencia en casi 20 países.

Durante el lanzamiento, diario Ojo conversó con la ex Miss Perú sobre los desafíos de crear un perfume propio. Marina recuerda que la idea surgió hace varios años, cuando ya mantenía una relación con Zermat, a quienes conoció siendo modelo de su catálogo. “Me propusieron hacer algo juntos porque les gustaba cómo manejo mi escuela y mi tienda, Marina Mora Shop. La propuesta me emocionó y acepté, consciente de la responsabilidad que implicaba”, señala.

Marina explica que buscaba un aroma que reflejara la esencia de la mujer peruana: dulce, fuerte, segura y entregada a su familia. Por eso, en Bellísima combinó notas frutales y florales, durazno, frambuesa y melocotón, con bergamota para aportar frescura; jazmín, rosa, iris y fresia en su corazón, y un fondo almizclado de cedro y sándalo que le otorga elegancia.

“Quise un perfume que acompañe todo el día, que no invada, que sea femenino y elegante, y al mismo tiempo cercano, reflejando la fuerza y dulzura de la mujer peruana”, explica.

El desarrollo de la fragancia tomó casi un año, con un trabajo conjunto entre México y Perú. “Hubo muchas reuniones para capturar exactamente lo que quería transmitir.

Adelfo Enríquez, CEO de Zermat Global y perfumista comenta que las exigencias de Marina fueron claras. “Marina quería un perfume femenino pero sofisticado. Para alguien con su trayectoria, un perfume propio se convierte en un sello personal que queda en la memoria y transmite su esencia”, detalló.

Sobre la botella, Marina señala que buscó practicidad y elegancia: “Queríamos que fuera algo que puedas llevar en la cartera, con colores sutiles y femeninos como el rosa y el dorado, y que reflejara delicadeza y sofisticación”.

Secretos de una Miss

Marina se animó a revelar algunos secretos sobre cómo usar su perfume. Recomienda aplicarlo después de la ducha y antes de la crema corporal, para que el aroma se fije mejor en la piel, y sugiere retoques durante el día, especialmente en verano.

También aclara algunos cuidados. Entre ellos mencionar que si sugiere aplicarse perfume en el cabello, pero solo en ocasiones especiales, y no es recomendable aplicarlo sobre ropa clara para evitar manchas. Por último, explica que es mejor esperar tras aplicar cremas aromáticas para no alterar la fragancia.

La mirada del experto

Adelfo Enríquez agrega consejos para maximizar la duración del perfume. “Aplicar en puntos estratégicos como cuello, pecho y muñecas, y renovarlo si el día es caluroso o durante actividades especiales”, indica.

Además, destaca que un perfume propio permite proyectar la personalidad más allá de lo visual: “El perfume queda en la memoria y se convierte en una firma olfativa que identifica a quien lo usa, dando una dimensión más íntima a su presencia”, asegura.

Bellísima ya está disponible en Zermat Perú y en la tienda online de Marina Mora Shop.