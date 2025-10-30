Más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con obesidad, incluyendo 160 millones en América Latina. La OMS la define como una enfermedad crónica y multifactorial, que representa un desafío de salud pública y un costo creciente para los sistemas de salud.

En este contexto, Adium lanzó la campaña “Hablar te quita un peso de encima”, para motivar a quienes tienen sobrepeso u obesidad a consultar con profesionales de la salud, dejando atrás mitos y soluciones sin base científica.

La iniciativa reunió al Dr. Jesús Rocca, presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, al Dr. Jorge Tupayachi, vicepresidente de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Ateroesclerosis, y a la Dra. Mayra Guerrero, gerente médico de Adium Perú, quienes aclararon creencias comunes y ofrecieron recomendaciones para cuidar la salud.

“En Perú más de 15 millones de personas conviven con la condición de sobrepeso u obesidad. Para ellas, las soluciones mágicas no son la respuesta. Necesitamos espacios para conversar abiertamente sobre la obesidad, sin estigmas y con información que cuente con respaldo científico, por lo que esperamos que esta campaña estimule la conversación entre pacientes y profesionales de la salud”, indica el Dr. Rafael Martinez, Director Médico de Adium Perú.

ALIMENTACIÓN. Saltarse el desayuno no ayuda a perder peso. Un desayuno equilibrado con pan integral y alimentos ricos en fibra mejora la calidad de la dieta diaria, aumenta la saciedad y ayuda a controlar el apetito durante el día. Comer despacio y mantener horarios regulares potencia estos beneficios.

HIDRATACIÓN. Tomar agua antes de las comidas ayuda a sentir saciedad y puede contribuir a perder entre 0,25 y 1 kilo por semana sin afectar la masa muscular. Tres vasos antes de comer ayudan a mantener el metabolismo activo.

FRUTAS. La fruta no engorda si se incluye dentro de una alimentación balanceada. En personas con diabetes conviene consultar al médico sobre cuáles son más adecuadas.

DESCANSO. Dormir entre siete y ocho horas regula hormonas del apetito y reduce la necesidad de comer por ansiedad. Mantener horarios constantes mejora la salud física y mental.

OJO AL DATO. La OMS señala que la obesidad es una enfermedad crónica y compleja que surge por múltiples factores y puede afectar seriamente la salud.

MOVIMIENTO. Hacer al menos 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos intensa por semana mejora la salud cardiovascular y ayuda a controlar el peso.

ESTIGMA. La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial, no un problema de fuerza de voluntad. Hablar del tema sin miedo al juicio permite acceder a un diagnóstico adecuado.

ESTUDIOS

Numerosas investigaciones han demostrado que el estigma y la discriminación relacionados con el peso son problemas generalizados y globales. Se ha documentado la presencia de estigma relacionado al peso en múltiples ámbitos de la sociedad, incluyendo el lugar de trabajo, la educación, los entornos de atención médica y dentro de las propias familias. Este estigma ha persistido a pesar del marcado aumento de personas con obesidad en las últimas décadas. Entre los adultos con obesidad, la prevalencia de la discriminación por peso varía entre un 19% y un 42%, siendo más alta entre quienes tienen un índice de masa corporal (IMC) más elevado, y entre las mujeres en comparación con los hombres.4

Una epidemia que crece

Según la OMS, la obesidad ha triplicado su prevalencia global desde 1975, afectando actualmente a uno de cada ocho habitantes del planeta. Se proyecta que más de la mitad de la población mundial vivirá con sobrepeso u obesidad en 2035.5

En Perú, se estima que 27,2%% de la población adulta vive con sobrepeso u obesidad. Las autoridades locales han implementado campañas locales como “Seamos Saludables, seámoslo siempre”6, sin embargo, los desafíos persisten y las proyecciones a futuro indican una mayor prevalencia.

La obesidad aumenta el riesgo de más de 200 condiciones médicas, incluyendo diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño, osteoartritis, infertilidad y al menos 13 tipos de cáncer7. Más allá del impacto individual, la obesidad genera costos enormes para los sistemas de salud y las economías, debido a la creciente demanda de atención por las patologías asociadas y el deterioro paulatino de salud de las personas con obesidad.8

Romper el silencio

La evidencia científica actual es contundente: la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, recurrente y multifactorial, que requiere una evaluación médica adecuada, seguimiento profesional y acceso a tratamientos eficaces. Sin embargo, aún persisten mitos dañinos que la reducen a un problema de fuerza de voluntad o falta de motivación personal. 9

La campaña pone el foco en una de las principales barreras que enfrentan las personas con obesidad: la dificultad para hablar del tema, incluso en la consulta médica, por miedo al juicio, la culpa o el estigma. Con “Hablar te quita un peso de encima”, Adium busca romper esos silencios, validar a las personas en su vivencia con la obesidad, y promover el diálogo médico como el primer paso hacia un abordaje integral y basado en la ciencia, que explore las opciones de tratamiento validadas, de acuerdo con las necesidades y realidades de cada paciente.

Esta campaña se desplegará en Perú a través de redes sociales, medios digitales, materiales educativos y colaboración con profesionales de la salud. La iniciativa incluye spots en video, materiales gráficos y un sitio web con información sobre obesidad y enfermedades asociadas, así como también materiales de uso práctico para preparar la consulta médica, entre otros contenidos con base científica. Su objetivo es derribar mitos, combatir el estigma y fomentar una visión médica, integral y empática sobre el abordaje de la obesidad.

Innovación

Adium Perú anunció el lanzamiento del primer agonista dual de los receptores GIP y GLP-1 en el país, medicamento que fue aprobado por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), lo que permitirá contar desde ahora con esta innovadora opción terapéutica para el control del peso de las personas con obesidad y sobrepeso que afectan a más del 60 % y la diabetes mellitus tipo 2 reportada en el 7% de la población peruana.

Este medicamento se utiliza únicamente bajo prescripción médica, como complemento de la dieta y el ejercicio para el tratamiento de la diabetes tipo 2 (DMT2) insuficientemente controlada y para la reducción y mantenimiento del peso en personas con obesidad (IMC ≥30) o sobrepeso (IMC ≥27 o <30) que además presenten una condición de salud relacionada (como hipertensión arterial, colesterol alto, enfermedad cardíaca, prediabetes, diabetes mellitus tipo 2 o apnea obstructiva del sueño)

