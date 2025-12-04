La menopausia trae dudas y cambios que pueden generar inquietud, pero cuando se entiende lo que pasa el camino se vuelve más llevadero. La Dra Rocío Medina, médica especialista en nutrición clínica y obesidad y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, comparte orientación científica y tips prácticos para vivir con más calma esta etapa.

EDAD. La menopausia no siempre llega a los 50. Según la OMS y análisis publicados en International Journal of Women’s Health la edad puede variar según estilo de vida y antecedentes reproductivos. Cada mujer avanza a su propio ritmo y conocerlo ayuda a transitar esta etapa con más tranquilidad.

SOFOCOS. La intensidad de los sofocos cambia según cada mujer y también según el origen étnico. Aun así un gran estudio poblacional mostró que hasta ocho de cada diez mujeres los sienten en algún momento de la transición. Saberlo ayuda a entender que es una experiencia común y manejable.

HUESOS. La reducción de estrógeno acelera la pérdida ósea. Según explica la Dra Rocío Medina la masa muscular brinda protección y se relaciona con menor riesgo de fracturas. Por eso recomienda ejercicios de fuerza y una ingesta adecuada de proteínas para cuidar los huesos en esta etapa.

HÁBITOS. Mantener una alimentación variada y moverse con regularidad ayuda a reducir molestias y mejora el bienestar durante la transición hacia la menopausia.

Crear una rutina relajante antes de dormir favorece el descanso y facilita adaptarse a los cambios propios de esta etapa.

DESEO. El deseo no desaparece. La baja de estrógeno puede causar molestias aunque el ánimo y el descanso influyen. Con apoyo adecuado la vida íntima se mantiene.

SUPLEMENTOS. La vocera de Herbalife señala que suplementos como calcio, vitamina D, omega tres, B6, B12 y colágeno pueden apoyar el bienestar si se usan correctamente.