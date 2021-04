Desde siempre, el reloj se ha caracterizado por ser un accesorio elegante y que, al mismo tiempo, proyecta la personalidad de quien lo utilice. Por este motivo, en el mercado se pueden encontrar múltiples opciones, en cuanto a tipo de movimiento, estilo, material, tamaño de caja y otras características. En la coyuntura en la que nos encontramos, las ventas online de esta prenda se han incrementado notoriamente. Sin embargo, aún existen dudas sobre si nuestra elección sea la correcta para nuestro estilo.

En ese sentido, Alejandra Cornejo, representante de Chronos, brinda cuatro recomendaciones que debes tener en cuenta al momento de comprar el accesorio que irá perfectamente contigo.

1. Defina su estilo:

Antes de adquirir un reloj, tienes que definir el estilo que te caracteriza: casual, vanguardista, sofisticado o deportivo. En base a ello, también debes tener en consideración tus necesidades y los tipos de ocasiones en el que lo utilizarás. Por ejemplo, si eres de los que prefiere un estilo casual, lo más recomendable sería uno con acabados minimalistas y colores tenues; mientras que una persona con una preferencia vanguardista, podría optar por uno que cuente con más detalles como por ejemplo los cristales swarovski. Recuerda que siempre encontrarás la opción perfecta para ti, ya que existen infinidades de piezas con particularidades diferentes.

2. Tenga en cuenta el tamaño de su muñeca:

Debes tener en consideración que los relojes no siempre se ajustarán a todas las muñecas. Ten en cuenta que es cuestión de estética, pero también de comodidad. El reloj no debe ser una carga ni debe ser dificultoso de llevar. Si bien no hay un tamaño ideal y la elección de uno depende de sus gustos, lo recomendable es elegir un modelo cuyo tamaño de la caja y correa correspondan a la forma de tu mano.

3. Considere el material del reloj:

Una vez definido tu estilo, considera el material de tu futuro reloj de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, si eres de los que aman los deportes, probablemente no te convenga uno con correa de cuero, sino de silicona para que puedas limpiar frecuentemente. Los materiales más comunes para su fabricación suelen ser el acero, cuero y la silicona. Estos no solo le aportarán glamour a tu outfit, sino estilo.

4. Escoja el tipo de movimiento de su reloj:

Una vez hayas considerado los tres pasos anteriores, debes escoger el tipo de movimiento de tu reloj: análogos, que funcionan a batería, automáticos, digitales o smart. Cada uno suele tener funcionalidades diferentes. Si eres de los que poseen un outfit más sofisticado, la opción que más te convendría son los relojes automáticos debido a las decoraciones y acabados que poseen, a diferencia de los smart, recomendados para deportistas, debido a que no solo te da la hora, sino que cuentan con otras funcionalidades que te permitirán monitorear tus ejercicios.

TE PUEDE INTERESAR:

Consejos para evitar el mal olor a perro dentro del hogar

¿Cuáles son los mitos más recurrentes sobre una empresa familiar?

Desafíos de la educación: ¿cómo se enfrenta este segundo año escolar en pandemia?