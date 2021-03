Moda y belleza







Belleza al natural: Famosas peruanas que no temen mostrarse sin maquillaje en redes sociales | FOTOS Muchas de ellas son criticadas por utilizar toneladas de maquillaje encima, pero estas artistas no le temen a los comentarios negativos y publican imágenes a cara lavada para callar a sus detractores. Sheyla Rojas, Natalie Vértiz y Daniela Darcourt son algunas mujeres que han demostrado que su belleza no se reduce a unos cuántos productos cosméticos.