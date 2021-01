Un nuevo año casi siempre significa un nuevo look de cabello. Si todavía no lo ha hecho o no está segura de cómo le quedará, no se preocupe porque aún está a tiempo de transformar su melena sin tener que ir a la peluquería. De hecho, hay una técnica bastante sencilla y temporal que puede poner en práctica desde casa para elegir el color que mejor le sienta.

Usar papel crepé como tinte temporal es un método bastante recomendado entre las gurús de belleza, pues no contiene las sustancias tóxicas que muchos productos para el cabello poseen. Además, es fácil de retirar con tan solo un poco de agua. ¿Lo mejor de todo? Puedes intercambiar de colores las veces que quieras según tus gustos.

Pasos a seguir

Coloca una taza de agua en una olla y sumerge varias tiras de papel crepé del color de tu preferencia. Ubica la cacerola en una hornilla a fuego medio y deja que el agua se caliente, pero sin llegar a hervir. Mezcla todo con una cuchara para que el color se desprenda más rápido. Esto puede durar entre 15 a 20 minutos. Observa el color del agua. Si sientes que aún no está muy intensa, añade un par de tiras de papel crepé. Una vez el color deseado, remoja tu cabello en la mezcla durante diez minutos en promedio. Mientras más tiempo lo dejes, mejor se adherirá el color. Pasado el tiempo, retira tu melena y envuélvela con una toalla que ya no utilices, ya que esta quedará totalmente teñida. Deja que tu cabello seque al natural o con la ayuda de una secadora. ¡Y listo!

Ojo al dato

El papel crepé también es conocido como papel pinocho, papel corrugado o papel crespón. Es bastante utilizado para la elaboración de manualidades, por lo que es sencillo de conseguir en librerías.

Debes tener en cuenta que mientras más clara sea la base de tu cabello, más intenso será el color del resultado final. Por tal, se recomienda usar esta técnica en cabellos rubios o puntas decoloradas.

