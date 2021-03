7 de 10

Se dio cuenta de que era el doble de Ed Sheeran cuando las personas empezaron a pedirle autógrafos y fotografías. El joven británico de 28 años toca la guitarra y, aunque no canta tan bien como el intérprete de "Shape of you", ha dicho que si pudiera hacer una carrera como el doble de Ed Sheeran, lo haría.