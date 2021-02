4 de 10

La ex chica Disney siempre ha estado rodeada de controversias y su melena no ha sido la excepción. Durante la 44 edición de los American Music Awards, la celebridad llamó la atención por su cabello teñido de rojo y verde fosforescente, una mezcla extraña que no le quedaba nada bien. Expertos de la moda la calificaron como la del peor look de la noche.