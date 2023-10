Marina Bustamante era una jovencita de 17 años cuando empezó a trabajar artículos de cuero con sus propias manos y una máquina de coser que compró con dinero prestado de su papá. Aunque su negocio empezó informalmente, con el pasar de los años logró abrir su primer local en jirón de la Unión a la edad de 20 años. Al tiempo nació su hijo, Renzo Costa, y fue entonces cuando la empresaria decidió colocarle el mismo nombre a su negocio. “No era usual que una marca de artículos femeninos tuviera nombre de varón, pero a mí me gusta ir contra la corriente”, expresó la madre de familia durante el conmovedor discurso que dio en la celebración de los 50 años de su marca, que se llevó a cabo por todo lo alto en la Casa Pedro de Osma en Barranco.

Fiesta de lujo

Este año, la empresa que creó con el sudor de su frente festejó 5 décadas de trayectoria ofreciendo sus accesorios y prendas de cuero al público peruano. La marca organizó una fiesta de lujo a donde se dieron cita importantes invitados para celebrar junto a la familia de Marina los grandes logros de Renzo Costa. Al homenaje asistieron su embajadora, la modelo y ex Miss Perú, Natalie Vértiz junto a su esposo Yaco Eskenazi. También se hicieron presente los actores Marco Zunnino y Denisse Dibós, entre otras celebridades peruanas. A la lista se sumaron reconocidas influencers como Carolina Braedt y Natalia Merino e, incluso, los proveedores de Renzo Costa llegaron desde Francia, Italia, Alemania, China y hasta la India para compartir esta noche especial.

A mitad de la noche, los líderes de la marca ofrecieron un emotivo discurso en el que compartieron su sentir por los logros obtenidos. “Hemos superado muchas crisis como el terrorismo, inflación, fenómenos climáticos y la pandemia. Nada de esto sería posible sin el empuje de Marina. Cuando ella dice que hay un problema, me asusto, porque ella siempre tiene la razón”, expresó José Cabanillas, director comercial de Renzo Costa.

En tanto, la fundadora del imperio Costa habló de algunos de los obstáculos que atravesó para alcanzar el éxito y agradeció a sus hijos por ser su mayor motivación. También recordó un episodio de su vida en el que su padre llegó a decirle que la mujer no era buena para los negocios. “En mi tiempo no era común ver a muchas mujeres empresarias. Yo le decía a mi papá que yo quería hacer empresa. Él me decía ‘¡No! Las mujeres fracasan en los negocios, lo que pueden hacer es ayudar al marido empresario’. Pero yo siempre fui rebelde, nadé contra la corriente y aquí me tienen”, expresó Marina visiblemente emocionada.

MÁS SOBRE MARINA BUSTAMANTE

En 2022, la revista Forbes la eligió para conformar la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú.

En 2020, IPAE galardonó a la madre de familia como Empresaria del Año. Esto en reconocimiento a su trayectoria en el mundo de los negocios y a su dedicación para mejorar su empresa, Renzo Costa.

Entre sus otros reconocimientos, destacan la Condecoración de la Orden de Trabajo otorgado por Palacio de Gobierno en 2009; el Premio IWEC de International Women's Entrepeneurial Challenge, recibido en la Cámara de Comercio de Manhattan en 2011; y fue nombrada Mujer del Año 2013 por la Organización Internacional de Mujeres en Negocios.

