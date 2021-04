¿No le cabe ni una pieza más de ropa en el armario? ¿o algunas prendas ya presentan daños irreparables? Si es así, es probable que haya estado pensando en deshacerse de ellas para comprar ropa nueva. Sin embargo, existen diversas alternativas para que no toda la ropa vieja acabe en el basurero. Estas son algunas opciones amigables con el medio ambiente .

Realizar donaciones

Muchas veces se bota ropa en buen estado, debido a que la talla no es la correcta o porque ya no es del agrado de uno. Pero eso no significa que deje de ser útil para alguien que realmente lo necesita.

Hay organizaciones que recolectan ropa para los más necesitados de la calle, hospitales o personas de bajos recursos económicos. Puede llevar las prendas en mejor estado para que alguien más pueda disfrutar de ellas.

Canjear por cupones

Algunas tiendas se han concientizado sobre el impacto que genera el desperdicio de textiles para el medio ambiente. Por tal, reciben ropa vieja para fabricar nuevas prendas a cambio de cupones de descuento.

Averigüe cuáles son las tiendas de su área que realizan esta iniciativa, y anímese a contribuir con la moda sostenible.

Revender

Lo que para usted es viejo, quizás para otra persona es un tesoro. Por ese motivo, revender resulta una gran idea para deshacerse de sus prendas viejas y, además, para ganar dinero extra. Recuerde ser sincero sobre el tiempo de uso de la ropa y el estado en el que se encuentra.

Rediseñar

Un gesto tan sencillo como cambiar los botones a una chaqueta, modificar el corte de una camiseta o agregar unos cuantos parches puede transformar esa ropa vieja en una más personalizada. Si tiene las habilidades para hacerlo o conoce de alguien, ¡adelante!

Reciclar

Tiene la opción de llevar sus prendas a almacenes de ropa para la producción de unas nuevas. O también darle nuevos usos como un mantel para la mesa, trapos de cocina y mucho más. Lo importante es que sea creativo.

