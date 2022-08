Sin lugar a duda, este 2022 se ha convertido en el año de los conciertos y festivales, luego de dos años en los que se tuvo que priorizar la salud, manteniéndonos alejados de los grandes espectáculos musicales, de los que hoy volvemos a disfrutar. El regreso de estas increíbles puestas en escena nos invita a salir de lo tradicional y jugar con nuestros atuendos y maquillaje, aquellos que no pudimos explorar durante pandemia.

Por ello, Gabriela Uribe, Head Marketing activation Beauty & F&H de Avon Perú, te brinda tres looks de maquillaje con Power Stay, que gracias a su tecnología de punta mantiene su color vibrante hasta por 24 horas para verte glamurosa y en tendencia en una tarde o noche de concierto.

Recuerda que antes de poner en práctica estos looks, debes preparar tu piel, limpiándola, hidratándola y protegiéndola de los rayos UV con un protector de amplio espectro. Luego, aplica una base de larga duración, resistente al sudor, a roces y largas horas de diversión, la cual te permite que lo bueno dure más.

Brillos y pedrería

Al estilo del festival Coachella y en línea a la fuerte tendencia Euphoria. Los brillos y pedrerías nos invitan a lucir un look juvenil y divertido. Para conseguirlo, te recomendamos utilizar alguna sombra metálica como base para darle mayor profundidad a tu mirada. Luego de ello, es momento de jugar con la pedrería autoadhesiva, colocándola alrededor de los ojos, la sien o la frente. Complementa este look brillante con un iluminador en polvo para rostro y cuerpo para darle más luminosidad a tu rostro y cuerpo. Por último, utiliza un lip gloss a juego para tus labios.

Degradado de colores

Si lo que buscas es un estilo más casual, pero sin que deje de ser duradero, utiliza sombras en colores degradados. Para ello, te recomendamos elegir una paleta que contenga tonos con acabados y coberturas uniformes. Para darle más fuerza a tu mirada, puedes agregarle a este look un delineado sencillo como el cat eyeliner. También, te recomendamos colocar un toque de sombra metálica en el lagrimal. Por último, no olvides de rellenar y definir tus cejas con un lápiz que te proporcione máxima precisión, que no solo te brinda larga duración, sino que también crea trazos definidos y un cepillo para darle forma a tus cejas.

Look minimalista -Delineados gráficos

Inspirado en la tendencia Euphoria, este look te invita a explorar al máximo tu creatividad, creando figuras, líneas asimétricas y diseños totalmente únicos, para desafiar cualquier look clásico y darle poder a tu mirada. Para iniciar utiliza una sombra metálica atractiva, aplícala en el párpado movible y en el lagrimal. Luego para realizar el graphic eyeliner usa un delineador líquido con punta precisa, flexible e infalible que es resistente al sudor, manteniendo su color intenso por 24 horas. Cierra este impactante look con un labial nude mate de alta cobertura, que te acompañará por largas horas de diversión sin perder su color vibrante.

Antes de sellar cualquiera de estos looks no olvides darles precisión y color intenso a tus pestañas con una máscara de larga duración resistente al agua y al sudor. (Foto: Avon)

Antes de sellar cualquiera de estos looks no olvides darles precisión y color intenso a tus pestañas con una máscara de larga duración resistente al agua y al sudor, como la de Power Stay. Asimismo, te recomendamos utilizar polvos bronceadores para conseguir un tono más bonito y utilizar un iluminador en la zona alta de los pómulos, en el tabique de la nariz, en el arco de cupido y en el mentón para darle el toque especial al look de concierto.

