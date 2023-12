En una mágica colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, Converse se sumerge en el esperado lanzamiento cinematográfico de Warner Bros. Pictures, “Wonka”. Esta colección, nos transporta a las inolvidables aventuras del icónico personaje. Con un toque de dulzura y originalidad, esta edición limitada, diseñada para todas las edades, captura toda la esencia dentro del mundo de la imaginación de Wonka.

La colección presenta variedad de diseños, entre ellos dos fascinantes variedades del clásico Chuck 70: “Chocolate Swirl” de cuero y “Oompa Loompa”. El clásico Chuck Taylor All Star también se presenta en dos creativas opciones, incluyendo un “Swirl” con tonos de goteo de chocolate y un “Corduroy” inspirado en el icónico atuendo de Willy Wonka.

Para los jóvenes amantes de la moda, los estilos de calzado incluyen el Chuck Taylor All Star Hi, mientras que para los niños, las Easy On ofrecen practicidad con cierres de velcro, facilitando el proceso de poner y quitar.

Con opciones para todas las edades y gustos, esta colección promete transformar nuestro estilo cotidiano en un viaje mágico al corazón de las aventuras de Wonka. Cada zapatilla ha sido diseñada cuidadosamente para capturar la esencia y la creatividad del icónico personaje, llevando consigo la promesa de convertir cada paso en una experiencia única y encantadora.

Además, destacamos que la silueta BB Trilliant estará disponible en enero, agregando aún más expectativa a esta emocionante colaboración. No te pierdas la oportunidad de explorar la moda que se encuentra con la fantasía en esta colección disponible ahora en las tiendas del Jockey Plaza, Larcomar y en la web de Converse.