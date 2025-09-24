En el Perú, la seguridad se ha convertido en el principal atractivo de las aplicaciones de movilidad: el 64% de los usuarios afirma elegirlas justamente por esta razón, según el Instituto Peruano de Economía.

La plataforma global de movilidad y servicios urbanos, inDriver, comparte una serie de recomendaciones a través de Christiam Alfonso, gerente de Seguridad para Latinoamérica.

Para apoyar a los usuarios con una guía práctica que les permita identificar y prevenir situaciones inusuales durante sus viajes, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, inDriver, comparte una serie de recomendaciones a través de Christiam Alfonso, gerente de Seguridad para Latinoamérica.

“Si el conductor o el vehículo no coinciden con la información registrada en la aplicación, la recomendación es clara: cancelar el viaje y reportarlo de inmediato. Este sencillo paso activa los protocolos de investigación que nos permiten tomar medidas rápidas, como el bloqueo de la cuenta, protegiendo así a toda la comunidad”, destacó el especialista.

A continuación, algunos consejos prácticos para que viajes con aún más seguridad y confianza:

● Verifica los datos del vehículo y del conductor. Antes de abordar, confirma que la placa, modelo y color del auto coinciden exactamente con lo que aparece en la app. Si hubiera alguna diferencia —aunque se den excusas como “tengo el auto en el taller”—, o si el nombre del conductor no corresponde, lo recomendable es cancelar el viaje y reportarlo.

● Revisa la fotografía del perfil. El conductor debe coincidir con la foto registrada. Si la imagen es borrosa, muy antigua o no permite identificarlo claramente, lo mejor es no iniciar el viaje. Esto ayuda a prevenir casos de suplantación de identidad o uso indebido de cuentas.

● Observa la calificación y la experiencia. Un perfil nuevo comienza con la calificación más alta. Por eso, si notas que un conductor con pocos viajes tiene un puntaje bajo (menos de 4 estrellas), puede ser una señal de que sus primeras experiencias no fueron satisfactorias.

● Mantén la comunicación dentro de la app. El chat está diseñado únicamente para coordinar el punto de recojo. Comentarios personales o solicitudes extrañas no son apropiados. Elegir apps que ofrezcan canales seguros y anónimos para proteger a los usuarios y registrar cualquier interacción.

● Tómate tu tiempo para verificar antes de subir. Un conductor de confianza esperará a que revises la placa, el vehículo y su perfil. Si notas apuro excesivo para que subas sin comprobar estos datos, es mejor detenerse y priorizar tu seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: