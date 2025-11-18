Durante la campaña navideña, los comercios experimentan un aumento significativo de su actividad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector Comercio creció 3,45% en noviembre de 2024 respecto al mismo mes del año anterior. Este dinamismo, sin embargo, también implica mayores riesgos de robos, hurtos y pérdidas, especialmente en zonas con alta afluencia de público.

“El error más común es contratar seguridad de forma apresurada, guiándose solo por el precio. La elección debe basarse en la experiencia, la formalidad y la capacidad de respuesta del proveedor”, advierte José Díaz, gerente de Producto-Seguridad y Vigilancia del Grupo EULEN Perú,

En este sentido, Diaz brinda cinco recomendaciones clave para que las empresas contraten un servicio de seguridad confiable y eficaz durante las fiestas.

1. Define tus necesidades reales. Antes de contratar, analiza los riesgos del negocio: ubicación, tamaño, tipo de mercadería, cantidad de empleados y horarios de atención. Esto permite dimensionar correctamente la cantidad de personal y recursos necesarios.

2. Exige formalidad y acreditación. Verifica que la empresa esté registrada ante la SUCAMEC y que los agentes cuenten con formación y acreditaciones vigentes. La informalidad puede exponer al negocio a sanciones o incidentes.

3. Evalúa la capacitación del personal. Un buen servicio no depende solo del número de vigilantes, sino de su preparación. Es importante que estén entrenados en prevención de riesgos, primeros auxilios y manejo de emergencias.

4. Apuesta por la tecnología complementaria. La seguridad más efectiva combina vigilancia presencial con herramientas tecnológicas: cámaras, alarmas, control de accesos y monitoreo remoto. Estas soluciones refuerzan la capacidad de respuesta y el control de incidentes.

5. Solicita supervisión y reportes constantes. Un proveedor confiable debe ofrecer seguimiento operativo, supervisión constante y canales de comunicación activos para responder ante cualquier eventualidad.