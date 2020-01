Complicidad, chispa y admiración son algunas características que identifican su relación, Olga Zumarán y Maria Fe son una sola y lo reflejan ante nuestro lente fotográfico en una sesión que además de tierna es muy veraniega. En una íntima entrevista pudimos conocer más a fondo a la ex Miss Perú Universo y su pequeña.

¿Cuál es la historia de tu niña? Mi hijita es de mi tercer compromiso, vino y yo feliz de la vida de que haya sido mujercita porque es mi compañerita, mi amiga, me aconseja, se preocupa por mí y yo la amo mucho.

¿En qué momento de tu vida llegó? Estaba en una etapa en que ya había enviudado, me había separado de un segundo matrimonio en los Estados Unidos, y conocí al papá de ella acá en Lima. Nos enamoramos, tuvimos una pequeña convivencia y nació mi hijita.

¿Qué tal la relación con el papá de Maria Fe? Mucho mejor. Estuvimos separados, pero la relación es más amical. Somos amigos.

MARIA FE

Y, ¿cómo es Olga como mamá? Es buena mamá y todo, pero es muy sobreprotectora, renegona y alteradita; pero cuando está feliz es buena gente (ríe).

¿De qué forma es alterada? Por tonterías, no me lavo los dientes a tal hora y me pregunta: "¿Por qué no te lavaste los dientes?", o cuando le digo que tengo una reu, me dice: "Ay, no, muy tarde, no te voy a ir a recoger muy tarde".

¿Qué te gusta hacer con ella? Ir a comprar, ir al cine o comer un helado...

¿Qué le desearías a tu mami en este nuevo año? Que siga con todos los éxitos y que le vengan nuevos trabajos para adelante, siempre le va a ir bien porque es una persona muy trabajadora.

Además, en nuestra primera edición del año tenemos como El Bombón al galán del momento, el actor Andrés Vílchez quien actualmente protagoniza la telenovela "Ven, baila quinceañera". También tenemos muchísimos temas de belleza, moda y familia.

