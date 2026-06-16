La Orquesta Filarmónica de Lima continúa su exitosa Temporada 2026 con Todo Stravinsky: Fuego y Elegancia, el tercer concierto del año, una propuesta que reunirá obras maestras de tres gigantes de la música universal: Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Sibelius e Igor Stravinski.

El concierto se realizará en el Auditorio Central de la Universidad de Lima, ubicado en Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de Surco, uno de los espacios culturales más importantes de la capital. Este moderno recinto ofrecerá el escenario ideal para disfrutar de una velada dedicada a la excelencia musical, con la calidad artística que caracteriza a la Orquesta Filarmónica de Lima y a su Temporada 2026.

La presentación contará con la participación especial de la maestra Elisa Vegas, directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, quien se ha consolidado como una de las personalidades más destacadas de la dirección orquestal en América Latina gracias a su liderazgo artístico, innovación y compromiso con la transformación social a través de la música.

El programa se iniciará con la brillante Obertura de Così fan tutte de Mozart, una obra llena de ingenio, dinamismo y elegancia. A continuación, el público podrá disfrutar de la célebre Sinfonía n.º 35 “Haffner”, una de las composiciones más representativas del genio austríaco, donde convergen energía, refinamiento y virtuosismo orquestal. Tras el intermedio, la atmósfera cambiará con la emotiva Valse triste de Sibelius, una pieza de gran sensibilidad que ha cautivado a generaciones de oyentes por su belleza melancólica y profundidad expresiva.

El gran protagonista de la noche será Igor Stravinsky, considerado uno de los compositores más influyentes e innovadores del siglo XX. Su capacidad para reinventar el lenguaje musical transformó la historia de la música clásica y abrió nuevas posibilidades para la creación contemporánea. Obras como El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera marcaron un antes y un después en la evolución de la música occidental.

Como cierre del concierto, la Orquesta Filarmónica de Lima interpretará la encantadora Suite Pulcinella, una obra en la que Stravinsky combina la elegancia del clasicismo con un lenguaje moderno, dando origen a una de las expresiones más refinadas del movimiento neoclásico. Humor, sofisticación, color orquestal y creatividad convergen en una partitura que continúa fascinando al público de todo el mundo.

La presencia de la maestra Elisa Vegas constituye uno de los grandes atractivos de la temporada. Directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y reconocida internacionalmente por su liderazgo artístico y social, ha dirigido importantes orquestas de América Latina y Europa. En 2020 fue distinguida como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música clásica latinoamericana.

Con Todo Stravinsky: Fuego y Elegancia, la Orquesta Filarmónica de Lima reafirma su compromiso con la difusión de la música sinfónica y la presentación de artistas de talla internacional, ofreciendo al público una experiencia cultural de primer nivel.