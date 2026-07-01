El Perú continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los países con mayor proyección en la panadería, pastelería, chocolatería y heladería de Latinoamérica.

Del 8 al 11 de julio, el Perú Bakery National Selection reunirá, en el marco de la feria Gastromaq 2026, a más de 50 finalistas provenientes de cinco regiones del país, quienes competirán en seis concursos nacionales e internacionales para alcanzar un lugar en las selecciones que representarán oficialmente al Perú en campeonatos de Francia e Italia.

Para garantizar un proceso de evaluación con estándares internacionales, el prestigioso maestro italiano Davide Malizia, seis veces campeón mundial de pastelería y considerado una de las máximas autoridades técnicas del sector, llegará por primera vez al Perú para presidir el jurado del certamen.

Su presencia convierte esta selección en uno de los procesos de evaluación más exigentes realizados en el país, replicando los criterios técnicos utilizados en las principales competencias europeas y ofreciendo a los participantes la oportunidad de ser evaluados bajo parámetros de clase mundial.

El evento congregará a 10 escuelas e instituciones especializadas, consolidándose como el mayor encuentro técnico nacional para la panadería, pastelería, chocolatería y heladería.

Todo ello se desarrollará en el marco de Gastromaq 2026 (Complejo Ferial Villa – Chorrillos, Lima), feria que espera recibir más de 10,000 visitantes, entre empresarios, emprendedores, fabricantes, distribuidores, proveedores de tecnología, estudiantes y profesionales de toda la cadena productiva alimentaria.

Además de las competencias, los asistentes podrán participar en clases magistrales, demostraciones técnicas, exhibiciones de maquinaria, innovación tecnológica y espacios de networking que impulsarán el intercambio de conocimientos y el desarrollo del sector.

“Durante muchos años admiramos a los grandes referentes europeos. Hoy uno de ellos viene al Perú para evaluar a nuestros profesionales. Eso demuestra que nuestro país ya forma parte del mapa mundial de la panadería y la pastelería. Nuestro objetivo ya no es solo participar; es construir selecciones nacionales capaces de competir y ganar frente a las mejores del mundo”, comenta Jorge Morales, fundador del Perú Bakery Team.

CIRCUITO DE CAMPEONES

Por primera vez, seis competencias convergerán en un mismo escenario, el Perú Bakery Championship 2026, competencia clasificatoria para el prestigioso Mondial du Pain de Francia; Concurso Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, en alianza con The Pastry Lab de España, que busca impulsar el talento emergente de la alta pastelería y acercar a los participantes peruanos a los estándares de excelencia.

Sigue el Perú Panettone Championship 2026, torneo que seleccionará a los representantes peruanos para competencias internacionales especializadas en panettone artesanal; el Perú Pastry Championship 2026, competencia que integra pastelería, chocolatería y heladería, incluyendo la elaboración de piezas artísticas de alta complejidad técnica; Campeonato Nacional de Cake Design y Pastillaje 2026, donde convergen creatividad, diseño artístico y precisión estructural.

Finalmente, estará el Campeonato Nacional de Tiramisú 2026, enfocado en la ejecución técnica y el equilibrio de sabores de uno de los postres italianos más emblemáticos del mundo.

La selección nacional representa un nuevo paso en la profesionalización de la industria panadera y pastelera peruana, pues por primera vez un seis veces campeón mundial de pastelería presidirá una selección nacional en el Perú y el país reunirá estos seis concursos nacionales e internacionales.

Más que elegir ganadores, este proceso busca construir una nueva generación de profesionales capaces de representar al Perú en los más altos niveles de competencia internacional y seguir fortaleciendo el prestigio de la gastronomía peruana en el mundo.

El certamen es organizado por el Perú Bakery Team (PBT) y cuenta con el respaldo estratégico de Grupo Nova y Aline Professional, además del apoyo de Nicolini, Primavera, Grupo Romex, Gloria y Pamolsa, empresas comprometidas con el desarrollo técnico, la innovación y la competitividad de la industria alimentaria peruana.