El Perú continúa ganando reconocimiento en la escena internacional de la panadería. En el 54° Concurso Internacional de Jóvenes Panaderos, organizado por la UIBC en Taiwán, el Perú Bakery Team fue distinguido con el premio a “Mejor País Revelación”, tras una destacada participación frente a delegaciones de alto nivel.

Y es que Perú Bakery Team sigue cosechando reconocimientos, se trata de la delegación peruana, esta vez, conformada por el coach Marín Astocondor y las jóvenes panaderas Cris Falconi y Camila Fernández, liderados por Jorge Morales y Alina San Román. Las representantes se prepararon y entrenaron en Nova Escuela, donde desarrollaron las competencias técnicas y creativas necesarias para competir en un escenario de exigencia mundial.

“Este reconocimiento posiciona al Perú como un país emergente en la panadería internacional y proyecta el talento joven peruano al mundo”, comenta Astocondor, quien es también “Primer Embajador del Pan” por Les Ambassadeurs du Pain en Francia.

El título de Campeón del certamen fue otorgado al Team Taiwán, anfitrión del evento, que alcanzó el primer lugar de la competencia; en tanto, el premio a “Mejor País Revelación” reconoce a la delegación con mayor proyección y crecimiento dentro de la competencia. Este logro marca un hito en la proyección del talento peruano y reafirma el compromiso del país con la excelencia gastronómica.