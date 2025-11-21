A veces conocemos nuestra ciudad solo por rutina. Caminamos sin detenernos y creemos que ya lo vimos todo. Sin embargo, ahora todo está cambiando.

Alfredo Bermeo, Director de Comunicaciones Sudamérica de Habla Hispana, Airbnb, comenta que muchos peruanos están volviendo a mirar lo que tienen cerca y buscan experiencias que les permitan apreciar su entorno con una perspectiva diferente.

Esta curiosidad por reconectar con lo cotidiano motivó el lanzamiento de Living Lima, una propuesta que invita a vivir la ciudad desde actividades que revelan su ritmo diario y esos detalles que suelen pasar desapercibidos.

BARRANCO. Quien pase a diario por el Centro Cultural Juan Parra del Riego difícilmente imagina lo que encierra. La casona republicana de 1903, restaurada con dedicación y reconocida por la UNESCO por su valor patrimonial, guarda salas donde conviven pintura, fotografía, danza y música. Entrar allí es como abrir una ventana a un Barranco más profundo, y así como este centro cultural, muchos otros rincones en distintos distritos de Lima y del Perú esperan ser descubiertos, revelando la riqueza cultural, artística y cotidiana que suele pasar desapercibida.

GASTRONOMÍA. Muchas veces el plan es salir a comer un ceviche o tomar un pisco sour, pero estas actividades puede ir más allá. Preparar ambos platos junto a anfitriones locales convierte una salida entre amigas o una celebración en una oportunidad para aprender a elaborarlos, conocer sus ingredientes y acercarse a su origen de manera distinta. Las experiencias culinarias no solo enseñan recetas, también despiertan curiosidad por lo que suele parecer familiar.

CAFÉ. Otra ruta invita a una cata de café, que abre la puerta a conocer uno de los productos más representativos del país. Entre aromas, tostados y métodos de extracción, los asistentes descubren cómo el café peruano se convirtió en un referente internacional y por qué cada región aporta un carácter distinto a la taza.

TENDENCIAS. El turismo doméstico crece y más personas exploran destinos cercanos. Bermeo señala que esto impulsa la economía y brinda oportunidades para que emprendedores sean anfitriones.

OJO AL DATO. Más de 50 experiencias disponibles en Lima permiten aprender sobre arte, gastronomía y cultura local mientras se vive la ciudad de manera práctica y cercana.

PORTAFOLIO. Las propuestas de Living Lima buscan que el público se acerque a la ciudad desde experiencias accesibles y auténticas, capaces de transformar un día común en un hallazgo inesperado.

VIVENCIA. Estas actividades combinan aprendizaje y diversión, ofreciendo emociones auténticas que transforman la manera de conocer una ciudad o un destino cercano.