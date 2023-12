El fin de año invita a reflexionar sobre sus finanzas y trazar metas para el próximo año. En una entrevista con Laura Oré, vocera de TPC Group, diario OJO extrajo algunos consejos prácticos para alcanzar sus objetivos financieros este 2024.

¿Cómo cumplir proyectos financieros?

Si sueña con comprar un inmueble, generar ahorros educativos o viajar, Oré aconseja evaluar su situación económica actual, identificando sus fuentes de ingreso, ahorros y deudas. Además, destaca la importancia de generar un fondo de contingencia que sea de ayuda en caso de una emergencia.

Dificultades económicas en el 2024

Ante las inquietudes económicas que depara el 2024, Laura indica que “una planificación financiera nos permitirá aprovechar las oportunidades de inversión que se presenten”. Pese a la recesión económica, sugiere que es posible considerar la adquisición de un inmueble a inicios del año, aprovechando la reducción de la tasa de interés y el bajo rendimiento del sector construcción en el 2023.

Estrategias para salir de deudas

“Cuantificar nuestro costo de vida es vital para saber qué costos que pueden ajustarse para destinar dinero al pago de deudas”, explica la vocera. A ello agrega la importancia de priorizar el pago de las deudas de acuerdo a las condiciones establecidas con la entidad financiera, como la tasa de interés pactada.

1) METAS COMUNES. Entre los objetivos financieros más comunes se encuentran el crear un fondo de emergencias, iniciar un emprendimiento, lograr pagar algún beneficio educativo, educarse financieramente y tener gastos organizados bajo un presupuesto.

2) DEFINA PLAZOS REALISTAS. Evite generarse frustraciones por exigirse demasiado. Divida sus metas en un corto, mediano y largo plazo. Lo importante es definir un objetivo general y dividirlo en pequeños pasos que lo acerquen al premio mayor.

3) SEA ESPECÍFICO Y MEDIBLE. Cuando planee el futuro de sus finanzas, no piense en ideas generales como “ahorrar más dinero” o “ya no tener deudas”. En cambio, plantee cifras exactas de cuánto dinero desea ahorrar cada mes o elija una deuda en particular que desee saldar a fin de año.

