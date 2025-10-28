Esterilizar a una mascota no solo es una muestra de cariño, también es una forma de cuidar su salud, mejorar su comportamiento y evitar que más animales terminen en la calle. Los especialistas de Nestlé Purina® y el albergue MamaCatDog comparten los principales beneficios de esta práctica.

SALUD. Esterilizar protege a perros y gatos de enfermedades graves como tumores mamarios, infecciones uterinas y cáncer testicular, favoreciendo una vida más larga y saludable. También ayuda a reducir comportamientos como marcaje territorial, agresividad y ansiedad por apareamiento

RESPONSABILIDAD. Una sola perra y su descendencia pueden tener decenas de crías en pocos años si no se esterilizan, lo que incrementa el riesgo de abandono y sobrepoblación. Este sencillo procedimiento ayuda a evitar ese ciclo y mejora la calidad de vida de muchas mascotas.

ADOPCIÓN. Reducir los nacimientos facilita que más animales en albergues encuentren una familia. En Perú, muchos refugios enfrentan sobrepoblación debido a camadas no deseadas. Cada esterilización contribuye a que los animales rescatados tengan mayores oportunidades de adopción y una vida digna.

CONVIVENCIA. La sobrepoblación de animales genera conflictos en espacios públicos y aumenta el riesgo de mordeduras y enfermedades zoonóticas. Esterilizar ayuda a que las calles sean más seguras, con menos animales en situación de calle y una convivencia más tranquila para todos.

ACCESO. En la actualidad, es posible acceder a jornadas de esterilización en distintos distritos del país. Estas campañas, organizadas por ONGs o municipios, ofrecen atención veterinaria segura y a precios sociales

BIENESTAR. De acuerdo con los especialistas de Nestlé Purina®, la esterilización no altera la vitalidad ni la personalidad de las mascotas. Por el contrario, prolonga su vida.

PROTECCIÓN. La Ley N.º 31311 respalda la esterilización como una medida de salud pública prioritaria en zonas con alta presencia de animales sin hogar. Esta norma impulsa campañas gratuitas o a bajo costo.

OJO AL DATO. La esterilización prolonga la vida de las mascotas, mejora su comportamiento y fortalece el vínculo con sus cuidadores.

