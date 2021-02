Cualquiera pensaría que son inofensivas, pero no es así. Primero porque los niños menores de 5 años aún no tienen las habilidades de los adultos para masticar la comida, y segundo, porque las palomitas tienen una parte que se pega a las membranas y puede causar obstrucción, provocando que el pequeño se ahogue.

Lo mismo sucede con otras semillas como los cacahuates o las nueces, incluso las zanahorias crudas. Los niños mastican gran parte de la comida, pero también tragan una gran cantidad de pedazos sin masticar que podrían irse directo al estómago o a sus bronquios. Si la comida es blanda esto no significa ningún peligro, pero cuando se trata de estos alimentos, puede terminar en algo fatal.

En Estados Unidos desde el 2010 la Academia Americana de Pediatría publicó un informe sobre la comida que es más peligrosa para los niños y unos de los alimentos que se encuentran son las palomitas y los hot dogs.

De acuerdo con la AAP, los más vulnerables son los menores de 4 años, no sólo porque el tamaño de su tráquea es tan pequeña como el grosor de un popote, sino porque apenas están desarrollando la habilidad de masticar y tragar.

Aunque en Estados Unidos las políticas han obligado a una parte de los productores de alimentos a poner en la etiqueta que no es apto para menores de 5 años, en México jamás había escuchado nada acerca de esto, mucho menos lo he leído en las bolsas de palomitas, ni nos lo han advertido en el cine al comprar el combo para el crío, indican desde ‘Naran Xadul’.

Es por eso que este tema me pareció sumamente importante, porque diariamente se mueren niños a causa de un ahogamiento y la mayoría de las veces es por alimentos. No importa si estás frente a ellos, si es un ambiente controlado, si ya han comido antes y no les ha pasado nada, si ya saben masticar, si hicieron BLW, esto puede suceder cuando menos te lo esperas porque la edad sí significa que hay limitaciones de desarrollo y cognitivas.

Hoy en día las palomitas están consideradas por la Academia Americana de Pediatría como un alimento de alto riesgo para los niños, ¡apenas lo puedo creer! Son consideradas igual de peligrosas como los juguetes pequeños o no llevar a los niños amarrados a su autoasiento.

En conclusión, lo que sí podemos hacer como papás es no darle alimentos a los niños que no son aptos para ellos con los que pudieran ahogarse, darles pedazos pequeños que puedan masticar fácilmente y tomar un curso de primeros auxilios para poder actuar rápidamente y de la mejor forma ante cualquier emergencia.

Y como dicen, ningún niño se va a morir por no comer palomitas los primeros años de vida, pero sí podría morir por comerlas.