Se suele pensar que una persona sin pareja no puede desarrollar su felicidad como aquellas casadas o comprometidas. Sin embargo, la comunidad científica ha demostrado en los últimos años que nada tiene de malo llevar una vida solitaria. De hecho, existen múltiples ventajas de las cuales usted puede sacar provecho. Aquí le contamos cuáles son.

Poseen una vida más saludable

Por lo general, las personas sin pareja tienen más tiempo para cuidar de sí mismas y mantenerse en forma. A diferencia de los casados, el deporte forma parte de sus actividades diarias luego de una larga jornada de trabajo o antes de ella, así lo comprobó un estudio realizado en Estados Unidos por el Departamento de Estadísticas a nivel nacional sobre una muestra de más de 13 mil personas, de 18 a 64 años.

Encuentran trabajo más rápido

Según un estudio realizado por la Universidad de Chicago, las personas solteras tienen más facilidad a la hora de encontrar trabajo que aquellas que están comprometidas. Los resultados demostraron que de los seis millones de despidos, sólo un 22% no tenía pareja. Se presume que esto es así porque los solteros son más individuales y se adecuan a los cambios laborales sin dificultad.

Duermen mucho mejor

La organización “The Better Sleep Council” evidenció que las personas concilian mejor el sueño cuando no comparten la cama con alguien más, ya que su descanso no se ve interrumpido por movimientos ajenos, ruidos y ronquidos. De las 542 participantes del estudio, el 63% de las personas con pareja reconocieron dormir mejor cuando están distanciadas de su compañero.

Sienten menos dolor físico

Una investigación realizada en Inglaterra determinó que las mujeres solteras pueden soportar altos grados de dolor durante los procedimientos médicos, siendo el más común de todos el dentista. Los científicos comprobaron que, ante cualquier estímulo, ellas se ponen más nerviosas cuando están acompañadas, incrementando la percepción del dolor.

Tienen más amigos

De acuerdo con un estudio publicado en el 2015 en la revista “Journal of Social and Personal Relationships”, las personas prefieren salir o pedir ayuda a sus amigos solteros, ya que saben que estarán disponibles para escucharlos.

Otra investigación de la Universidad Cornell de Nueva York, afirma que los solteros tienen mayor capacidad de mantener a sus amistades contentas, pues se comunican de forma más frecuente que aquellos que han consolidado una relación o están casadas.

Mayor independencia económica

El no tener pareja supone para muchos un alivio al no tener que dar explicaciones sobre dónde va a parar los ahorros o caprichos que se compran de vez en cuando. De hecho, esto tiene gran sentido, pues el estudio “The Role of Money Arguments in Marriage” señala que la principal causa de discusiones en los matrimonios son los desacuerdos por cuestiones de finanzas. Al finalizar el estudio, el 996 de parejas ya se había divorciado.

Menos probabilidades a sufrir ataques cardiacos

Se tiene la idea que los solteros viven menos tiempo, pero esto no necesariamente es así. Investigadores de la Universidad de Michigan State siguieron el estilo de vida de personas solteras y casadas durante un período de cinco años en total. El resultado arrojó que las personas sin pareja tienen menos riesgo a desarrollar problemas cardíacos a largo plazo, además de sufrir menos estrés.

