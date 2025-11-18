La temporada navideña representa una oportunidad decisiva para que los emprendedores aumenten sus ventas, fidelicen clientes y fortalezcan su presencia en el mercado. Sin embargo, para hacerlo sin comprometer la estabilidad financiera, es clave acceder a “préstamos inteligentes”, mediante productos de financiamiento adecuados, seguros y adaptados a las necesidades reales del negocio.

“Un préstamo inteligente no es solo obtener liquidez, sino hacerlo de forma consciente: con condiciones que se ajustan al potencial de tu negocio y tiempos de venta”, comentó Walter Leyva, Gerente Central de Negocios de Caja Ica.

En ese sentido la organización comparte recomendaciones prácticas para aprovechar de forma inteligente el acceso a los préstamos en Navidad:

· Elige plazos y montos realistas: solicita solo lo necesario para cubrir el incremento de ventas de la temporada. Un buen criterio es no comprometer más del 30% de tus ingresos proyectados.

· Prefiere tasas transparentes: infórmate sobre los costos del préstamo y evita comisiones o cargos inesperados.

· Planifica el inicio de pagos: programa tus cuotas de acuerdo con los ingresos que generes durante la campaña.

· Utiliza el canal digital para solicitud y desembolso rápido: A través de las plataformas digitales minimizas trámites y demoras. Además, puedes gestionar los pagos y monitorear el préstamo.

· Invierte estratégicamente: usa el préstamo en rubros que generen retorno, como inventario, publicidad o mejoras logísticas.