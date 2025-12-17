La delincuencia no perdona a nadie y los taxistas también son víctimas. En estas fechas los casos de robo aumentan mientras trabajan, desde intentos de asalto hasta situaciones que ponen en riesgo su vida. Aunque la situación puede parecer preocupante, existen medidas sencillas que ayudan a reducir el riesgo y a manejar cada servicio con más seguridad y tranquilidad.

CONFIRMAR. En servicios por app, se aconseja llamar al pasajero antes de ir a recogerlo para asegurarse de que realmente solicitó el viaje. En taxis callejeros, observe al pasajero y su comportamiento antes de permitir que suba al vehículo. Esto ayuda a reducir sorpresas peligrosas.

VENTANAS CERRADAS. Al llegar al punto de recogida, mantener las ventanas y puertas cerradas hasta que todo esté listo para partir ayuda a controlar la situación. Es recomendable observar el entorno, ubicar rutas de escape y estar atento a movimientos extraños cerca del vehículo antes de arrancar.

ESPERAR EN LA ESQUINA. Si el pasajero está en un callejón o zona poco transitada, lo más seguro es esperarlo desde la esquina. Nunca ingresar a lugares aislados y, si es necesario acercarse, hacerlo de reversa para poder salir rápido ante cualquier señal de peligro.

PASAJERO EN LA PUERTA. Espere a que el pasajero salga de su casa o del punto de espera y se acerque al vehículo. Revisar si hay personas sospechosas cerca, vehículos extraños estacionados o situaciones fuera de lo habitual ayuda a mantener el control y reducir peligros antes de arrancar.

ZONAS PELIGROSAS. No se recomienda conducir hacia zonas de riesgo, aunque la tarifa sea mayor. Esto aplica a cualquier tipo de taxi porque perder un servicio no vale más que poner en peligro la vida o el vehículo.

INSTINTO. Confiar en la intuición puede prevenir problemas. Si algo parece extraño, incómodo o fuera de lo normal, lo mejor es cancelar el servicio y alejarse antes de subir al vehículo, reaccionando a tiempo ante posibles peligros.

Mantener atención a todo lo que ocurre alrededor ayuda a reaccionar a tiempo. Si se notan movimientos sospechosos, actúe rápido y retirarse si es necesario.