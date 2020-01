¡No lo puedo creer! El "Zorro" Zupe regresa recargado para una segunda edición en el sillón rojo de Beto Ortiz, en "El Valor de la Verdad". su próximas confesiones caerían sobre más de un personaje de la farándula local, entre ellos, la conductora de 'Espectáculos', Jazmín Pinedo.

El mejor amigo de Tilsa Lozano sorprendió a propio y ajenos luego publicar en su cuenta oficial de Twitter el siguiente post.

“Querían más tomen más! Este sábado #EVDLV del Zorro Zupe parte II @malditaternura”, colocó en su cuenta oficial, anunciando así la segunda parte del programa de Beto Ortiz.









Entre los avances se ha podido ver que el "Zorro" Zupe contará este sábado 23 una misteriosa invitación que le habría hecho el reggaetonero Daddy Yankee a Jazmín Pinedo, dando a entender que el cantante la quería conquistar. ¿Cuándo y cómo? Pronto lo sabremos.

Consultada por esta próxima revelación, la conductora de televisión sostuvo que conversó con Zupe para conocer qué había dicho en el programa de Latina. Eso sí, dijo no estar molesta por comentar sobre ella en esta oportunidad.

“El Zorro ya se estaba demorando en no hablar de mí (risas). Está bien, que lo diga porque no me molesta. Es una anécdota que siempre la cuenta y muchas personas la saben, incluso Gino (Assereto) la contó una vez en ‘Amor, amor, amor’", expresó en una entrevista a un medio local.

Por su parte, su actual pareja Gino Assereto se pronunció sobre lo que acontecería este sábado en "El Valor de la Verdad": “Sé que a veces es parte del trabajo de ella ¿Si Jazmín lo choteó? Tienen que ver el programa, no voy a decir nada más”, declaró.

En otro momento, la modelo aseguró que su relación no se encuentra pasando por un mal momento por las próximas declaraciones y que tanto Gino como ella se encuentran trabajando juntos en el Circo de las estrellas, que estará por la temporada de vacaciones este año.

