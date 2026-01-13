Antes se creía que usar tarjeta de crédito era una forma segura de gastar de más. Se pensaba que cualquier compra con tarjeta era arriesgada y que lo mejor siempre era pagar con el propio dinero. Pero poco a poco aprendió que la tarjeta no siempre era enemiga del bolsillo. En esta nota se comparten algunos consejos para aprovechar el famoso dinero de plástico sin perder el control del bolsillo.

FECHA DE FACTURACIÓN. La fecha de corte marca el fin del ciclo de facturación. Comprar justo después permite ganar más tiempo antes de pagar. Por ejemplo, si el corte es el 10 de cada mes y compras un electrodoméstico el 11, no tendrá que pagarlo hasta el siguiente ciclo, dando espacio para organizar su dinero y evitar inter

PAGO. La fecha de pago indica cuándo se debe saldar la tarjeta para evitar cargos extra. Si su pago vence el 5 de febrero, y el salario llega el 1 de febrero, programar el pago automático unos días antes asegura que no se pase el plazo y que el dinero de su cuenta de ahorro siga rindiendo.

CONTROL. Tener muchas tarjetas no siempre es la mejor opción. Limitar la cantidad y registrar los gastos ayuda a usar la tarjeta sin endeudarse y permite calcular con claridad cuánto dinero se puede destinar a las compras cada mes.

AHORRO. Utiliza la tarjeta antes y el dinero propio después ayuda a mantener efectivo en la cuenta de ahorros. Con los intereses activos, el saldo crece mientras se mantiene el control de los gastos, convirtiendo cada compra en una forma de aprovechar mejor el dinero a mediano plazo.

PLAN. Delimitar un presupuesto mensual evita perder la ventaja del período de gracia y que aparezcan intereses. El período de gracia es el tiempo que pasa entre la compra y la fecha de pago en el que no se cobran intereses si se paga el total de la tarjeta. Tener control sobre los gastos convierte la tarjeta en una herramienta útil.

BENEFICIOS. Por cada compra con tarjetas de crédito se pueden acumular puntos o millas que luego se canjean por productos o viajes. Además, pagar siempre a tiempo construye un historial crediticio sólido, lo que facilita acceder a préstamos, mejores tasas y oportunidades financieras a futuro.

6,74 millones de tarjetas de crédito estaban en circulación en Perú en octubre de 2025.