El turrón de Doña Pepa, símbolo de fe y tradición peruana, vuelve a conquistar paladares en el mes morado, celebrando una costumbre que une generaciones desde el siglo XVIII.

Como cada año, Miraflores se convierte en el epicentro de esta dulce celebración con el “Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa”, que rinde homenaje a uno de los postres más emblemáticos del país.

El festival se realizará del 4 al 8 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Pasaje Porta (frente al Parque Kennedy, Miraflores) con la presencia de más de 15 productores artesanales, quienes ofrecerán los mejores turrones y dulces tradicionales del Perú.

En esta edición, los maestros reposteros y turroneros sorprenderán al público con propuestas únicas que van desde el clásico turrón hasta innovaciones como:

● Turrón De Maíz Morado: elaborado con harina y miel de maíz morado.

● Turrón Vegano: preparado con harina integral y endulzado con puré de calabaza.

● Turrón Keto: hecho con harina de almendras y linaza, endulzado con alulosa (cero calorías).

● Turrón de Ajonjolí: artesanal, elaborado con harina de trigo y ajonjolí, acompañado de miel de frutas (manzana, piña, naranja, membrillo, durazno y hierbas aromáticas).

● Trufa de Turrón de Maíz Morado: Elaborado con harina de maíz morado y un toque de mantequilla que realza su sabor. Endulzado con miel de maíz morado, piña, membrillo y manzana, infusionada con hojas de higo y chancaca. Decorado con confites de colores tradicionales que le dan un acabado festivo y llamativo.

El turrón de maíz morado estará presente en el Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa.

● Trufa de Turrón Tradicional: combinación de frutas frescas (membrillo, manzana, naranja, piña, plátano y durazno), realzada con anís y ajonjolí tostado.

● Cheesecake de Turrón de Maíz Morado: con base de galletas artesanales, relleno cremoso y un toque especial de miel y dulce de turrón de maíz morado.

● Turrón de Kiwicha: libre de preservantes, elaborado con harina de Kiwicha, miel de frutas, anís y Kiwicha pop.

● Turrón de Frutos Secos: preparado con harina de trigo y frutos secos, decorado con ajonjolí, maní, pecanas, nueces, arándanos y frutas deshidratadas.

● Turrón de Cacao: a base de harina de trigo, cacao al 100 % y chips de cacao al 65 %.

● Turrón de Café: Un turrón energético hecho a base de harina de trigo, para las galletas utilizamos extracto de café, Chanchamayo, con miel de frutas (manzana, piña, naranja, membrillo, durazno, hierbas aromáticas), y extracto de café.

● Turrón de Maracuyá: Elaborado a base de la receta tradicional del turrón peruano, con la deliciosa miel de maracuyá hecha a partir de pura pulpa. Una combinación perfecta de sabores y texturas que te hará disfrutar de un postre auténtico y exquisito.

● Turrón Andino: El turrón andino se elabora con 42 ingredientes nutritivos, entre granos andinos, frutos secos y semillas. Destaca el uso de Kiwicha, cañihua y quinua pop en lugar de grajeas, además de almendras, semillas y frutas confitadas que aportan sabor, textura y valor nutritivo.

● Turrón Red Velvet: Turrón innovador saliéndonos un poco del contexto de lo tradicional para experimentar nuevos sabores entre lo dulce y lo cítrico hecho a base de Harina de trigo, mix red velvet, beterraga, chocolate blanco, miel de frutas del bosque (arándanos rojos , arándanos azul ,fresas , frambuesa y zarzamora).

● Turrón Artesanal Fit Vegano: Turrón elaborado con harina integral y puré de calabaza andina, sin lácteos ni huevo, endulzado con miel de frutas (tumbo, papaya y naranjita china). Su crocante proviene de frutos secos tostados como almendras, maní, castañas de cashu, ajonjolí y pecanas del valle de Ica.

● Turrón Keto (sin gluten y sin azúcar): preparado con harina de linaza y almendras, crema y aceite de coco. Endulzado con miel de alulosa y fruto del monje infusionada con hierba luisa. Su crocante proviene de láminas de almendra tostada, coco rallado y arándanos deshidratados.

● Helado de Turrón: Helado de turrón tradicional elaborado con cremoso helado de vainilla francesa, miel de frutas y el crocante del turrón. Se ofrece en tres versiones: con confites y dulces, con frutos secos y miel sin azúcar, y el clásico sabor tradicional, ligero y delicioso..

“Contamos con una gran variedad de turrones, desde los más tradicionales hasta propuestas innovadoras como los veganos, de chocolate o cuchareables”, comenta el querido actor Tito Vega, quien este año debuta como productor de turrones en el festival.

Además de los turrones, los asistentes podrán disfrutar de dulces y panes costumbristas de distintas regiones del país, convirtiendo este festival en una experiencia no solo gastronómica, sino también cultural.