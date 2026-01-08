Cuando suben las temperaturas, el clima en Lima no se siente igual en todos los distritos. La cercanía al mar, la altitud y la concentración urbana hacen que el calor se manifieste de manera distinta, impactando directamente en la salud y aumentando el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

SALUD. Las altas temperaturas afectan con mayor fuerza a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El calor extremo puede provocar mareos, fatiga y alteraciones en la presión, que requieren atención oportuna para evitar complicaciones.

HIDRATACIÓN. Beber líquidos de manera regular durante el día ayuda a prevenir la deshidratación. Además de los 2 litros de agua diarios, incorpore alimentos ricos en agua como sandía, pepino y melón. Evite bebidas azucaradas y alcohólicas, que aumentan la deshidratación. La reposición de electrolitos también favorece el equilibrio del organismo.

EXPOSICIÓN. Se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando la radiación es más intensa. Es preferible permanecer en espacios con sombra natural, áreas techadas o ambientes bien ventilados, incluso en días nublados.

SÍNTOMAS. El golpe de calor suele manifestarse con mareos, sudoración excesiva, piel caliente, dolor de cabeza y confusión.

OJO AL DATO.

En Lima Este, las temperaturas alcanzan valores más altos durante el día, mientras que en Lima Oeste y el Callao el clima suele ser más moderado.

PREVENCIÓN. Reducir la actividad física intensa, usar ropa ligera y ventilar los ambientes del hogar contribuye a disminuir el impacto del calor.

RIESGO. La combinación de calor, humedad y poca ventilación puede generar descompensaciones rápidas, incluso en personas sanas, si no se toman medidas de cuidado básicas.