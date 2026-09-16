Tener poco dinero o la cuenta bancaria vacía no significa que esta deje de ser atractiva para los ciberdelincuentes. En Perú, las denuncias por ciberdelincuencia pasaron de 19,101 en 2021 a 44,703 en 2025, un incremento de 134 %, según el Ministerio Público. El riesgo, sin embargo, no está únicamente en el dinero disponible, sino también en la información que puede quedar expuesta.

Una cuenta bancaria puede revelar dónde recibimos nuestro sueldo, qué servicios pagamos, cuándo solemos recibir dinero, con quién realizamos transferencias y qué otros productos financieros utilizamos. Según Bitdefender, esta información puede ayudar a los atacantes a conocer mejor a una víctima y preparar engaños más personalizados.

“Si un ciberdelincuente identifica depósitos periódicos, podría esperar hasta el siguiente ingreso para intentar retirar el dinero. También puede utilizar el historial de operaciones para hacerse pasar por una empresa, entidad financiera o servicio que la persona realmente utiliza, aumentando así la credibilidad de un mensaje fraudulento”, indica Julio Seminario, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender en Perú.

El experto también señala que este tipo de información también puede combinarse con datos obtenidos en otras filtraciones para intentar suplantar la identidad de una persona o acceder a otras plataformas. El riesgo aumenta cuando se utiliza la misma contraseña para la banca digital, el correo electrónico, redes sociales u otros servicios.

¿Qué hacer si detecta un acceso extraño?

No es necesario esperar a que desaparezca dinero para actuar. Si recibe una alerta que no reconoce, encuentra cambios en sus datos o identifica movimientos sospechosos, siga las siguientes medidas:

1. Comuníquese inmediatamente con su banco, utilizando únicamente sus canales oficiales.

2. Cambie la contraseña de la banca digital y active la autenticación multifactor cuando esté disponible.

3. Modifique esa misma contraseña en otros servicios si la reutilizó.

4. Revise tarjetas, aplicaciones de pago, débitos automáticos y otros productos vinculados a la cuenta.

5. Observe los movimientos durante las semanas siguientes, incluyendo cargos pequeños o transacciones aparentemente insignificantes.

6. No ingrese desde enlaces recibidos por SMS, WhatsApp o correo electrónico que afirmen provenir de su entidad financiera; acceda directamente desde su aplicación o página oficial.

“La principal recomendación es cambiar la forma en que entendemos el riesgo. Hay que tener claro que una cuenta bancaria no vale únicamente por el saldo que contiene. Para un ciberdelincuente, la información sobre nuestros hábitos financieros también puede convertirse en una herramienta para preparar el siguiente fraude o engaño”, agregó.

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