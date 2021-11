La semana pasada, la actriz Yidda Eslava compartió con sus fans que fue diagnosticada con autismo, al igual que su hijo mayor. Según el Ministerio de Salud, en el Perú se calcula que hay más de 15 mil personas que tienen un trastorno del espectro autista (TEA) y es más común de lo que se piensa.

En la siguiente, María Fe Maldonado, directora de Estar Mejor, explica en qué consiste esta condición, cuáles son las primeras señales y los cuidados que debe seguir.

DIAGNÓSTICO.

Este trastorno suele ser diagnosticado por un neuropediatra en la primera infancia, es decir, durante los tres primeros años de vida, período en el que se manifiestan ciertos signos y síntomas.

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES?

Si el cuidador ve que su hijo pasando los dos años y medio no se comunica, tiene llantos excesivos y alteraciones en su desarrollo psicomotor es probable que tenga esta condición. Asimismo, otros signos pueden ser que “no responde a su nombre o parece no escuchar, se resiste a los abrazos y las caricias, prefiere jugar solo, no hace contacto visual, realiza movimientos repetitivos, camina en puntas de pie e incluso, en casos más grave, puede causarse daño, como morderse o golpearse la cabeza”, detalló la especialista.

RECOMENDACIONES.

En caso se haya confirmado que su niño tiene autismo es importante que empiece a tener cuidado con lo que dice cuando está cerca a él, porque son personas literales que no entienden la metáfora. Además, procure no romper su rutina, ya que si ocurre se pueden alterar, y esté precavido a sus ‘brotes’ de agresividad. Por otro lado, Maldonado aconsejó a los padres a que reciban asesoría psicológica para que sepan afrontar esta situación y eviten el sentimiento de culpabilidad que suele aparecer en estas circunstancias. ”Es normal que se sientan desorientadas y hasta culpables. Eso les pasa a todos, pero deben buscar ayuda”, acotó.

