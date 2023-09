Tener en casa un paciente postrado a causa de un derrame cerebral, la enfermedad de Parkinson o por una esclerosis resulta un reto diario para el cuidador y la familia. En el afán por brindarles calidad de vida, la terapia de rehabilitación juega un rol preponderante. Christiam Megue estudió Terapia Física y Rehabilitación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y es fundador y gerente general de VitaNova, el primer Centro de Terapia de Rehabilitación en el Perú en contar con especialistas certificados en el Concepto Bobath, que en palabras de Christiam Megue es “el concepto más importante en la rehabilitación que existe en el mundo” para tratar a pacientes con secuelas de enfermedades y condiciones neurológicas.

Desde su formación universitaria, Christiam mostró interés en la rehabilitación de pacientes postrados a causa de una enfermedad neurológica. “Siempre me llamó la atención atender a personas en su recuperación, y dentro de esa recuperación veía que no se tomaba en serio, desde todas las aristas, a pacientes con secuelas de postramiento, de parkinson, de esclerosis, de medio cuerpo paralizado. En base a eso investigué y observé que no se trataba al paciente con la gran importancia que implica”.

CONCEPTO BOBATH. Fue así como nació su interés por la neurorrehabilitación. “En mi formación de pregrado hice muchas pasantías en lugares donde me podían ayudar a aprender sobre neurología. Leo bastante sobre neuro, me gusta muchísimo”. Es así que en su proceso de formación, conoció el Concepto Bobath, un concepto terapéutico creado por los esposos Karel Bobath (neurofisiólogo) y Berta Bobath (maestra) en los años cincuenta para el tratamiento de personas con trastornos del sistema nervioso, basándose en los conocimientos de la neurociencia de aquellos días.

Christiam Megue se ha capacitado en el extranjero como parte de su formación como instructor Bobath. Foto: Gesac

“El concepto Bobath es lo que más se ha desarrollado en el mundo de la neurorrehabilitación. Es el concepto más antiguo y que está más actualizado. Abarca una forma de tratamiento integral con terapias ocupacionales, físicas y de lenguaje. Se hace neuroplasticidad; es decir, se hace sinapsis en el cerebro. Se tejen nuevas redes neuronales para que el cuerpo despierte sus receptores, las neuronas, que van del pie hasta el cerebro”, detalla.

Con esta explicación, uno inmediatamente podría entender que aplicar el concepto Bobath implica hacer uso de aparatos con tecnología avanzada. Nada más alejado de la realidad. Christiam y su equipo de terapeutas solo requieren de sus manos para hacer lo que algunos podrían considerar milagros, pero que en realidad es un trabajo arduo a nivel del cerebro, la médula espinal, la corteza cerebral, el tálamo y el cerebelo para así activar los músculos.

“Estoy en contra de las máquinas porque no te ayudan. Para que tú muevas un brazo tengo que hacerte un estímulo en la mano para que sientas y lleve (la información) a tu médula espinal, a tu cerebro, y emita una respuesta. La máquina la ponen en el codo y la señal llega hasta la médula y nunca llega al cerebro”.

Christiam detalla que al aplicar el concepto Bobath se brinda calidad de vida al paciente neurológico, pero no entendiéndolo como una terapia de mantenimiento, sino que realmente permite su mejoría. “Todo paciente neurológico tiene la esperanza de mejorar y todos lo pueden lograr”.

Christiam Megue, terapeuta y director del Centro de Rehabilitación VITANOVA. Foto: Gesac.

El rol que cumple la terapia física, sobre todo en un paciente neurológico, es fundamental para su recuperación. “Siempre se piensa en terapia física como la fuerza que agarras para caminar, pararte, y está muy bien, así es. El terapeuta físico no solamente ve que el músculo esté duro y fuerte, ve que sientas ese músculo, que percibas esa pierna, que seas capaz de bajar tu talón para extender tu cadera y puedas pararte mejor para alcanzar un objeto con tu mano. Es tejer nuevas redes neuronales para que el cuerpo despierte sus receptores”.

ALGO MÁS

Christiam Megue, a través de su centro de terapia y rehabilitación VitaNova, busca cambiar la terapia neurológica en el Perú, para ello se está formando como instructor Bobath.