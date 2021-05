La planificación familiar es una tarea de los dos. Por ello, la pareja debe conversar para que juntos busquen la mejor forma de cuidarse de no traer al mundo pequeños no deseados. Ante este panorama, la vasectomía, es una buena alternativa para que los hombres ya no tengan hijos. Precisamente por eso, muchos artistas como Julián Zucchi han optado por ella. En la siguiente nota le contamos a detalle todo sobre este proceso de esterilización.

¿Qué es la vasectomía?

Es una cirugía sencilla que realiza un médico en un consultorio, un hospital o una clínica. Los pequeños conductos en tu escroto que transportan el esperma se cortan o bloquean, por lo que el este no puede salir del cuerpo y provocar un embarazo.

¿Cuáles son las ventajas de la Vasectomía?

Tiene menos efectos secundarios y complicaciones que muchos métodos utilizados por la mujer

El hombre asume la responsabilidad de la anticoncepción, le quita la carga a la mujer.

Aumenta el disfrute y la frecuencia del sexo.

¿Cómo se hace la cirugía?

La vasectomía se hace generalmente en un centro de atención con cirugía ambulatoria. Consiste en cortar los tubos que llevan el esperma desde los testículos, llamados conductos deferentes, para que los espermatozoides ya no puedan entrar en el semen. El médico aplicará un anestésico local para adormecer el escroto, luego a través de una punción o una pequeña incisión en el escroto, se ubica ambos conductos que transportan el esperma al pene (conductos deferentes) y los secciona o bloquea mediante ligadura o aplicando calor o electricidad (cauterización).Durante todo el procedimiento estará despierto, pero no sentirá dolor.

La cirugía no toma más de 30 minutos y la recuperación lleva menos de una semana. La punción es tan pequeña que se cura sin necesidad de suturas.

¿Qué debe hacer después de la operación?

Es posible que tenga un dolor leve, inflamación y moretones en la zona donde se realizó la cirugía. Los moretones deben aclararse lentamente y desaparecer en unas dos semanas. Después del procedimiento, deberá mantenerse en observación por un periodo de una a cuatro horas. Cuando este en casa deberá tener los siguientes cuidados de la herida operatoria:

Descansar durante 2 días, de ser posible.

Aplicarse compresas frías sobre el escroto las primeras 4 horas, para reducir el dolor y el sangrado. Tendrá molestia, hinchazón y moretones, que deberían desaparecer en 2 o 3 días.

Usar calzoncillos o pantalones ajustados durante 2 o 3 días para ayudar a sostener el escroto, esto disminuye la hinchazón, el sangrado y dolor.

Mantener el sitio de punción/incisión limpio y seco durante 2 o 3 días. Puede utilizar una toalla para limpiar su cuerpo pero no debe empaparlo con agua.

Abstenerse de tener relaciones sexuales durante 2 a 3 días.

Deberá usar condones u otro método anticonceptivo por lo menos por 3 meses después del procedimiento.

¿Qué tan eficaz es la vasectomía?

Es uno de los métodos más eficaces, pero se acompaña de un pequeño riesgo de fracaso: Se debe tener en cuenta que la vasectomía no funciona de inmediato.

Usted tendrá que eyacular hasta 15 a 20 veces o esperar hasta 3 meses antes de que el esperma desaparezca de ambos conductos deferentes. Por esa razón deberá seguir usando métodos anticonceptivos.

Su médico le pedirá muestras de su eyaculación dos o tres meses después del procedimiento. Sólo después de tener una muestra libre de espermatozoides se considera como negativo y se emitirá una constancia médica de procedimiento realizado.

La vasectomía puede ser el tipo de método anticonceptivo más seguro y eficaz. Sólo alrededor de 1 o 2 parejas de cada 1.000 quedan embarazadas el primer año después de realizado el procedimiento.

La vasectomía no tiene toda la eficacia hasta 3 meses después del procedimiento.

OJO AL DATO:

Si usted se hizo una vasectomía deberá practicar sexo seguro para evitar enfermedades de transmisión sexual.

