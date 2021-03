La limpieza y desinfección de los espacios y/o objetos que utilizan a diario se ha convertido en una nueva rutina indispensable que debe realizar para evitar la propagación de virus y bacterias, así como de la covid-19 que actualmente viene afectando a miles de personas. A nivel mundial, investigadores y especialistas han logrado encontrar en el ácido hipocloroso un nuevo aliado no tóxico que puede ser usado como desinfectante y que, además, puede ser utilizado para eliminar hasta el 99.9% del virus SARS COV -2, que causa la enfermedad de la COVID-19.

Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre esta sustancia. Por ello, la dra. Miladys Reyes, especialista de BIIOSMART, resuelve las siguientes interrogantes

¿Qué es el ácido hipocloroso?

Es el principal bactericida inorgánico de la respuesta innata, es decir, es producido por células de nuestro organismo (macrófagos y neutrófilos) que responden a microrganismos que quieran causar una infección en nuestro cuerpo. También actúa como un poderoso antioxidante y agente microbicida, pues elimina todas esas bacterias, microorganismos y hasta el SARS COV-2.

¿Cuáles son sus beneficios?

Su principal beneficio es que mata todos esos microorganismos como bacterias, virus y esporas de manera inmediata, sin irritar la piel. Además, no es tóxico ni corrosivo y no causa problemas respiratorios, a diferencia de otros desinfectantes. También se debe rescatar un dato importante de esta sustancia: no causa daño al medio ambiente, ya que es biodegradable.

¿Es dañino para la salud de personas y mascotas?

Es dañino cuando se utiliza de forma prolongada en una concentración mayor 500 partículas por millón, según estudios de nuestro laboratorio. Por debajo de eso, el ácido hipocloroso no es dañino, porque es biocompatible con el cuerpo humano: nuestro propio cuerpo lo produce en mínimas cantidades.

¿Puede afectar mi salud si se utiliza de manera continua?

No dentro de las concentraciones antes mencionadas, en lo absoluto, porque es una sustancia que se puede utilizar las veces que sea necesario para desinfectar sin causar ningún tipo de daño.

¿Existen productos que contengan ácido hipocloroso?

Actualmente existen productos desinfectantes a base de ácido hipocloroso que se pueden encontrar en supermercados y autoservicios, como Ña Pancha Expert, y que están debidamente certificados y avalados por diferentes organismos nacionales e internacionales.

